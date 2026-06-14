Километрично задръстване по АМ "Тракия" в посока Пловдив заради продължаващите ремонти (СНИМКИ)

Километрично задръстване по автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив. Заради продължаващите ремонти в района на "Траянови врата" се е образувала огромна тапа, която започва още километри преди тунела.

В самото съоръжение трафикът е буквално парализиран и в двете ленти, като колите се движат с не повече от няколко километра в час. Колоната се движи бавно почти до края на стеснения участък. Ситуацията се усложнява допълнително от няколко леки катастрофи, станали в следствие на постоянното тръгване и спиране.

На място са разположени патрули на "Пътна полиция", които се опитват да регулират двжението. Властите апелират шофьорите да карат внимателно и да спазват необходимата дистанция.