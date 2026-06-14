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Километрично задръстване по АМ "Тракия" в посока Пловдив заради продължаващите ремонти (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Снимка: Иван Янев, БНТ
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Километрично задръстване по автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив. Заради продължаващите ремонти в района на "Траянови врата" се е образувала огромна тапа, която започва още километри преди тунела.

В самото съоръжение трафикът е буквално парализиран и в двете ленти, като колите се движат с не повече от няколко километра в час. Колоната се движи бавно почти до края на стеснения участък. Ситуацията се усложнява допълнително от няколко леки катастрофи, станали в следствие на постоянното тръгване и спиране.

На място са разположени патрули на "Пътна полиция", които се опитват да регулират двжението. Властите апелират шофьорите да карат внимателно и да спазват необходимата дистанция.

#продължаващи ремонти #посока Пловдив #километрично задръстване #тапи #АМ "Тракия"

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