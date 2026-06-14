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Масови арести в Ботунец, разбита е група за рекет, изнудване и проституция

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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масови арести ботунец разбита група рекет изнудване проституция
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Масови арести в Ботунец при полицейска акция за разбиване на група за рекет, изнудване и проституция, научи БНТ. По-късно брифинг за спецакцията ще даде главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов.

Десетки са арестувани при спецакцията в Ботунец и в други части на столицата, съобщи във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа още министър Демерджиев.

Очаквайте подробности!

#"Ботунец" #рекет #масови арести #изнудване #проституция

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