Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни

Обрат часове преди края на ултиматума - Доналд Тръмп замрази за срок от 5 дни ударите по иранската енергийна инфраструктура. Причината - по думите му се водят конструктивни преговори с Техеран. От Иран обаче отрекоха да са в пряк контакт със САЩ. Неясна остава съдбата на Ормузкия проток, чието блокиране доведе до скок на цената на петрола и де факто засегна потребители по целия свят.

Нова позиция в 12 без 5 или в този случай - часове преди да изтече собственият му ултимаум - малко след полунощ. Доналд Тръмп реши - в следващите 5 дни да няма удари по иранска енергийна инфрастуктура, въпреки че се беше заканил да я унищожи напълно, ако не бъде отворен Ормузкият проток. Съобщи, че се водят преговори с ирански високопоставени представители, но допълни, че не става дума за аятолах Моджтаба Хаменей, за когото отново се усъмни, че е жив. Според Тръмп, в момента в Иран тече смяна на режима.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Водим много конструктивни разговори, които продължават. Постигнахме значителен напредък по почти всички въпроси, но може би в Иран не са имали възможност да го обсъдят по между си, защото разрушихме част от комуникационната им инфраструктура. Уиткоф и Къшнър водят преговорите по чудесен начин и ако това продължи, вярвам, че може скоро да сложим край на конфликта. Нашите близкоизточни партньори са ключова част от темите, които обсъждаме."

Според американското издание "Аксиос", Турция, Египет и Пакистан са изиграли ролята на медиатори в преговорите между Техеран и Вашингтон. Иран веднага опроверга думите на Тръмп - пред агенция Тасним източници от ислямския режим обявиха - преговори с Вашингтон не са водени.

МВнР на Иран: Изказванията на Тръмп са част от усилията за понижаване на цените на енергийните ресурси и целят да се спечели време, за да се изпълнят военните му планове.

От Иран публикуваха списък с обекти - потенцални мишени в Близкия изток.

Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили: "Ако Съединените щати ударят наши централи, незабавно изцяло ще затворим Ормузкия проток. Ще атакуваме израелски централи и комуникационна инфраструктура. Ще атакуваме цели, свързани с американски компании в региона, а също и електроцентрали в държави от региона, в които има американски бази."

За част от страните от региона, удари по електроцентрали биха имали катастрофални последствия. Бахрейн и Катар разчитат изцяло на пречистена морска вода за питейните си нужди. Сходна е ситуацията в Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Смята се, че именно тази заплаха на Техеран е накрала Тръмп да преосмисли мнението си.

22 държави, включително от НАТО са се съгласили да се включат в операция по възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Това става след серия от критики на американския президент към Алианса. Доналд Тръмп обвини НАТО, че са страхливци.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Знам, че Доналд Тръмп беше разгневен, защото смята, че европейските и другите съюзници действат твърде бавно. Добрата новина е, че група от 22 държави – повечето от които членки на НАТО, но също така Япония, Корея, Австралия, Нова Зеландия, Обединените арабски емирства и Бахрейн – се обединяват, за да реализират неговата визия за гарантиране на свободното преминаване през Ормузкия проток, който ще бъде отворен веднага щом това стане възможно."

Източници от Съединените щати съобщават, че в Белия дом активно се обсъжда превземане на иранския остров Харг чрез сухопътна операция. Върху този малък коралов остров е 80% от иранския петрол, единствено там водите са достатъчно дълбоки, за да могат на двете му пристанища да акостират големи петролни танкери. Преди седмица американските сили бомбардираха острова, но не поразиха петролна инфраструктура.