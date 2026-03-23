Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да бъдат нанасяни удари срещу ирански централи и енергийна инфраструктура. Решението идва след по думите му "много добър и продуктивен" разговор между Вашингтон и Техеран.

Тръмп е издал нареждане на Пентагона да не бъдат извършвани атаки и допълни, че преговорите целят да бъде постигнато трайно решение на конфликта. Преди ден Тръмп постави ултиматум на Иран - да отворят Ормузкия проток до 48 часа. Срокът изтичаше малко след полунощ.

