Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен

Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток и с "необратимо унищожение" на свързани със Съединените щати енергийни обекти в целия Близък изток в случай на удари срещу иранските електрически мощности. По-рано президентът Тръмп заплаши с унищожение на иранските електроцентрали, ако Ормузкия проток не бъде отворен в срок от 48 часа. През нощта Израел и Иран си размениха поредни удари. Над 160 души бяха ранени при ракетни обстрели срещу Южен Израел. Мишена там е бил ядреният център, който се намира на 13 километра от израелския град Димона.

Техеран обяви, че ударите срещу израелските градове Димона и Арад в близост до ядрен изследователски център в пустинята Негев са отговор на израелски обстрел срещу иранската ядрена инсталация в Натанз.

Международната агенция за атомна енергия заяви, че няма данни за щети по израелския ядрен център. Войната навлиза в „опасна фаза“, предупреди генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус. Той призова „всички страни към избягване на всякакви действия, които биха могли да предизвикат ядрени инциденти“. Ударът в Арад за малко е пропуснал три жилищни сгради, външните стени на други две са били разрушени. Пострадалите в Арад са 88, в близкия град Димона - 78. Наблюдатели с тревога отбелязват провал на израелската противовъздушна отбрана.

Адам Итах - гражданска защита на Южен Израел: "Имаме страхотен процент на прихват, над 90 на сто. Всеки път, когато стане такъв инцидент, разследваме, за да получим отговор защо прихватът не се е получил."

Премиерът Бенямин Нетаняху определи случилото се като "много трудна вечер" в кампанията за бъдещето на Израел. Той посети мястото на удара в Арад и призова израелците да не пренебрегват сигналите за тревога и своевременно да отиват в наличните бомбоубежища.

Бенямин Нетаняху - премиер на Израел: "Намираме се в Арад. Тук се случи чудо. Никой не беше убит. Ракетата е паднала 10 минути след обявяване на тревогата, достатъчно време за отиване в убежищата. За съжаление, не всички са го направили."

Нетаняху обеща Израел да атакува "поединично" лидерите на иранския режим, неговите съоръжения и икономически активи.

Отново от Арад бившият израелски премиер Нафтали Бенет отправи предупреждение към Европа в контекста на иранския опит за обстрел на базата Диего Гарсия в Индийския океан.

Нафтали Бенет - бивш премиер на Израел: "Години наред Иран лъжеше целия свят и повтаряше, че разработва ракети с радиус до 2000 километра. Обстрелът на остров Диего Гарсия обаче доказа, че имат ракети с обсег 4000 километра. На такова разстояние са Париж, Мадрид и Берлин, което означава, че над Европа е надвиснала иранска заплаха".

Ако Вашингтон изпълни заплахата от ултиматума си за отваряне на Ормузкия проток, Иран обяви, че ще вземе на прицел енергийните обекти, информационно-технологичната инфраструктура и инсталациите за обезсоляване на вода в Близкия изток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран не отвори напълно, без никаква заплаха, Ормузкия проток, след точно 48 часа - Съединените щати ще ударят и заличат техните електроцентрали, като започнат с най-голямата! Благодаря ви за вниманието! Президент Доналд Дж. Тръмп."

Техеран предупреди, че иранският отговор ще повиши трайно цените на петрола.

Израел обяви, че нанася поредна вълна от удари срещу Хизбула в Южен Ливан и съобщи, че израелските части са получили заповед да разрушат всички мостове, използвани от групировката през река Литани. На този фон Израел даде първа жертва в настоящия конфликт при ракета, изстреляна от Ливан. Хизбула пое отговорност за обстрели срещу израелски военни в Северен Израел. Жертвите в Ливан от началото на конфликта вече са над 1000, разселените са стотици хиляди.