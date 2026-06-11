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Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС

Милена Кирова от Милена Кирова
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депутатите приеха първо четене три законопроекта промени нпк
Снимка: БТА
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Със 17 гласа - пълно единодушие - депутатите от правната комисия замразиха заплатите на народните представители.

От „Прогресивна България“ внесоха текстовете в Правилника на НС. Те предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от март 2026 г.

Според предложението заплатата ще бъде равна на три средномесечни възнаграждения в обществения сектор по данни на НСИ за същия период. Така при средна заплата от 1412 евро, депутатите ще получават около 4236 евро месечно.

Досега възнагражденията се актуализираха на всяко тримесечие, но новите текстове целят по-голяма предвидимост на разходите. В същото време обаче остава възможност за увеличение чрез държавния бюджет, където може да се приложи политика по доходите в бюджетната сфера.

#заммразяват се заплатите #НС #правна комисия #депутати

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