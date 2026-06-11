Любо Пенев: Винаги си поставям големи цели

Локомотив София представи новия си треньор - легендата Любослав Пенев. Той се завръща в професията, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване.

За последно - през 2024 г. една от най-големите фигури в историята на ЦСКА, водеше Локомотив Пловдив, след което стана ясен здравсловният му проблем.

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежедневие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановяа напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още той.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба ги интересува футбол. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контакта. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и започваме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в една посока", заяви легендата.

"Винаги си поставям големи цели. След няколко дни започваме подготовка. Целите пред мен са много високи, аз съм много взискателен. Няколко от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях. Желая по-добри резултати от миналия сезон", каза Ел Голеадор.

"Баща ми и чичо ми са тръгнали от Локомотив. Тази връзка от днес се подновява. Дамно имаме полезни резултати", припомни Пенев.

"Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Аз имах спортно-технически претенции. Важное да има баланс. А такъв има. Това е предпоставка за отлични резултати. Предстои ни подготовка, след това мачове. Мислех, че първенството ще започне по-късно, но за мен лично започва рано. Трябваше да е след 1 август, а в средата на юли ще са големи жеги. Аз обаче не взимам решенията", обясни той.

"От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там имаме 3 контроли. След това ще имаме и четвърти мач, представяне на отбора на нашия стадион. В движение ще има неща, които ще променяме. Изисква се просто професионализъм и да печелим точки", добави Любо Пенев.

"Гласуват ми огромно доверие и аз няма да ги разочаровам. Много хора щяха да се чудят дали съм добре или не съм", продължи легендата.

"Целта е по-напред от 8-ото място. Ще има конкуренция, изисквания и всеки трябва да изпълнява всичко по най-добрия начин. Няма да има кофморт", добави Пенев.

Той даде мнението си и за започващото днес световно първенство по футбол в ефира на БНТ.

"Не знам кой ще стане световен шампион. Гледам футбола през друга призма. Интересно е. Има фаворити. За пръв път Световно първенство ще има 48 отбора. Това са интереси и финанси. За мен форматът трябва да е по-малък, само с най-добрите. Много натоварване е това за футболистите", заяви Любослав Пенев.

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