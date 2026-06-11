БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любо Пенев: Винаги си поставям големи цели

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Български футбол
Запази

Пенев се завръща към треньорската професия, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване. Той застава начело на столичния Локомотив

любослав пенев беше представен нов старши треньор футболен клуб локомотив софия
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Локомотив София представи новия си треньор - легендата Любослав Пенев. Той се завръща в професията, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване.

За последно - през 2024 г. една от най-големите фигури в историята на ЦСКА, водеше Локомотив Пловдив, след което стана ясен здравсловният му проблем.

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежедневие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановяа напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още той.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба ги интересува футбол. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контакта. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и започваме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в една посока", заяви легендата.

"Винаги си поставям големи цели. След няколко дни започваме подготовка. Целите пред мен са много високи, аз съм много взискателен. Няколко от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях. Желая по-добри резултати от миналия сезон", каза Ел Голеадор.

"Баща ми и чичо ми са тръгнали от Локомотив. Тази връзка от днес се подновява. Дамно имаме полезни резултати", припомни Пенев.

"Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Аз имах спортно-технически претенции. Важное да има баланс. А такъв има. Това е предпоставка за отлични резултати. Предстои ни подготовка, след това мачове. Мислех, че първенството ще започне по-късно, но за мен лично започва рано. Трябваше да е след 1 август, а в средата на юли ще са големи жеги. Аз обаче не взимам решенията", обясни той.

"От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там имаме 3 контроли. След това ще имаме и четвърти мач, представяне на отбора на нашия стадион. В движение ще има неща, които ще променяме. Изисква се просто професионализъм и да печелим точки", добави Любо Пенев.

"Гласуват ми огромно доверие и аз няма да ги разочаровам. Много хора щяха да се чудят дали съм добре или не съм", продължи легендата.

"Целта е по-напред от 8-ото място. Ще има конкуренция, изисквания и всеки трябва да изпълнява всичко по най-добрия начин. Няма да има кофморт", добави Пенев.

Той даде мнението си и за започващото днес световно първенство по футбол в ефира на БНТ.

"Не знам кой ще стане световен шампион. Гледам футбола през друга призма. Интересно е. Има фаворити. За пръв път Световно първенство ще има 48 отбора. Това са интереси и финанси. За мен форматът трябва да е по-малък, само с най-добрите. Много натоварване е това за футболистите", заяви Любослав Пенев.

Вижте цялата пресконференция във видеото!

Свързани статии:

Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София
Бившият национал се завръща към треньорството, след като страдаше...
Чете се за: 02:17 мин.
#ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
1
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
2
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
3
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
4
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
5
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при...
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
6
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Футбол

Емануел Луканов: Дунав е много добро място за работа
Емануел Луканов: Дунав е много добро място за работа
БНТ отвежда зрителите на най-големия Мондиал в историята БНТ отвежда зрителите на най-големия Мондиал в историята
Чете се за: 01:25 мин.
Христо Янев: Всички искаме шампионската титла Христо Янев: Всички искаме шампионската титла
Чете се за: 04:00 мин.
Хулио Веласкес: Новите в Левски трябва да покажат желание за игра и да помогнат за израстването на отбора Хулио Веласкес: Новите в Левски трябва да покажат желание за игра и да помогнат за израстването на отбора
Чете се за: 05:35 мин.
Легендарната "Ацтека“ е готова за откриването на Мондиал 2026 Легендарната "Ацтека“ е готова за откриването на Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Стотици фенове подкрепиха Германия на открита тренировка преди старта на Мондиал 2026. Стотици фенове подкрепиха Германия на открита тренировка преди старта на Мондиал 2026.
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Рекордна инфлация в САЩ: Тръмп обеща, че когато войната в Иран...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сръбският президент Вучич планира да подаде оставка
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ