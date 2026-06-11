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Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София

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Спорт
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Бившият национал се завръща към треньорството, след като страдаше от коварно заболяване

любослав пенев беше представен нов старши треньор футболен клуб локомотив софия
Снимка: БГНЕС

Любослав Пенев беше представен днес като нов старши треньор на Локомотив София от президента на първодивизионния футболен клуб Веселин Стоянов.

59-годишният бивш национал заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев на 27 април.

Той за последно води Локомотив (Пловдив) до 11 ноември 2024 година. Сега той се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване, което му беше открито през ноември миналата година, след което премина лечение в Германия.

В кариерата си на клубно ниво Пенев е бил старши треньор още на родния си ЦСКА, на Литекс, Ботев Пловдив, на дублиращия отбор на испанския Валенсия, на Царско село, ЦСКА 1948 и Хебър.

В периода 1 ноември 2011 - 20 ноември 2014 година той е селекционер на националния отбор на България по футбол.

Веселин Стоянов обяви и структурата на спортно-техническия щаб за новия сезон 2026/2027, в която Димитър Васев ще бъде изпълнителен директор, Даниел Васев - главен скаут, а Йордан Грозданов ще изпълнява функциите на административен директор.

Пенев пък ще представи щаба си в близките дни.

Футболистите на Локомотив София се събират на 15 юни, като в първите два дни играчите ще преминат медицински изследвания, а на 17 юни заминават за 10-дневен лагер в Банско, където ще изиграят три контроли срещу неуточнени съперници. След завръщането на отбора в София ще бъде организирана още една проверка, преди която ще бъде и официално представяне на състава пред публиката на "железничарите".

Нови и напуснали футболисти от миналогодишни състав на този етап няма.

#ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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