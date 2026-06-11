Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София

Бившият национал се завръща към треньорството, след като страдаше от коварно заболяване
Любослав Пенев беше представен днес като нов старши треньор на Локомотив София от президента на първодивизионния футболен клуб Веселин Стоянов.
59-годишният бивш национал заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев на 27 април.
Той за последно води Локомотив (Пловдив) до 11 ноември 2024 година. Сега той се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване, което му беше открито през ноември миналата година, след което премина лечение в Германия.
В кариерата си на клубно ниво Пенев е бил старши треньор още на родния си ЦСКА, на Литекс, Ботев Пловдив, на дублиращия отбор на испанския Валенсия, на Царско село, ЦСКА 1948 и Хебър.
В периода 1 ноември 2011 - 20 ноември 2014 година той е селекционер на националния отбор на България по футбол.
Веселин Стоянов обяви и структурата на спортно-техническия щаб за новия сезон 2026/2027, в която Димитър Васев ще бъде изпълнителен директор, Даниел Васев - главен скаут, а Йордан Грозданов ще изпълнява функциите на административен директор.
Пенев пък ще представи щаба си в близките дни.
Футболистите на Локомотив София се събират на 15 юни, като в първите два дни играчите ще преминат медицински изследвания, а на 17 юни заминават за 10-дневен лагер в Банско, където ще изиграят три контроли срещу неуточнени съперници. След завръщането на отбора в София ще бъде организирана още една проверка, преди която ще бъде и официално представяне на състава пред публиката на "железничарите".
Нови и напуснали футболисти от миналогодишни състав на този етап няма.