Левски приема Университатя Крайова в първи мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига

Левски приема румънския шампион Университатя Крайова в сряда от 20:30 часа в първи мач от втория предварителен кръг на най-престижния европейски турнир - Шампионска лига. Тимът на Хулио Веласкес започна сезона уверено, след като записа три победи и едно равенство в контролите, а след това елиминира босненския Борац в първия кръг на ШЛ след 1:1 като гост и категорично 4:0 в София.

Прави впечатление, че "сините" доминират след почивката. И четирите попадения срещу Борац паднаха през второто полувреме, а в първия кръг на първенството срещу Дунав (2:1) тимът отново вдигна темпото след паузата, когато владееше топката в 75% от времето и отправи 18 удара.

Добра новина за Веласкес е силната форма на новото попълнение Рейналдо, който се разписа два пъти срещу Борац и вече изглежда като твърд титуляр. В халфовата линия пристигна португалецът Сержиньо, който веднага намери място в състава, въпреки че не бе тренирал.

Левски обаче има и сериозни кадрови проблеми. Поне петима играчи няма да играят заради различни травми. Засега "сините" компенсират отсъствието на Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов, но дали ще успеят да го направят срещу много сериозен противник, какъвто безспорно е румънският шампион?

Университатя също започна сезона впечатляващо. Румънците отстраниха МЛ Витебск с общ резултат 5:1 в квалификациите на Шампионската лига, спечелиха Суперкупата на Румъния срещу Клуж след изпълнение на дузпи, а на старта на първенството разгромиха УТА с 4:0.

Треньорът Фелипе Коелю залага на прагматичен стил на игра. Проблем за гостите ще бъде отсъствието на нападателя Асад Ал-Хамлауи, който отбеляза два гола и направи асистенция в европейските мачове.

Всичко това обещава изключително интригуващ сблъсък между два отбора, които започнаха сезона с високо самочувствие и впечатляващи резултати.