Левски с кадрови проблеми преди сблъсъка с Университатя Крайова

Левски може да бъде без двама от основните си нападатели за първия мач срещу Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Мустафа Сангаре и Хуан Переа не взеха участие в последното занимание на "сините“ преди двубоя, което поставя сериозни въпросителни около участието им.

Отсъствието на Сангаре не е изненада, но липсата на Хуан Переа също се очертава като сериозен проблем за старши треньора Хулио Веласкес. Колумбиецът рядко започва като титуляр след пристигането си на "Герена“ през зимата, но редовно се включва от резервната скамейка и вече се отчете с попадение срещу Борац Баня Лука в европейските клубни турнири.

При тази ситуация Веласкес разполага с ограничени варианти в предни позиции. Единствената чиста алтернатива остава младият Стивън Стоянчов, който през миналия сезон игра като преотстъпен в Етър и сега може да получи шанс да се изяви в един от най-важните мачове на тима от началото на сезона.

Левски приема Университатя Крайова в първия двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на стадион "Георги Аспарухов“ е тази вечер от 20:30 часа, а "сините“ ще търсят добър резултат преди реванша в Румъния.