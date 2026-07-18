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Левски посреща Университатя Крайова пред пълни трибуни

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Двубоят е на 22 юли (сряда) от 20:30 часа.

Левски фенове Вечно дерби
Снимка: Startphoto.bg
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Биелтите за предстоящия домакински двубой на Левски срещу Университатя Крайова от втория предварителен кръг на Шампионска лига свършиха. Днес "сините" ги пуснаха в продажба, а преди минути обявиха, че всички са изкупени.

"Без изненада – Левскарите оглавиха класацията за най-посетения двубой от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Победата над „Борац“ бе гледана на живо от над 17 хиляди сини сърца. На 22.07 вашият глас отново ще озвучи столицата, страната, целия свят!„… че „Левски“ това е България го знаят по целия свят", пишат "сините" на своя сайт.

Мачът между Левски и румънския шампион е на 22 юли (сряда) от 20:30 часа.

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#Университатя Крайова

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