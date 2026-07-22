Станислав Генчев: Предвид показаното на терена мисля, че заслужавахме победата

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев не бе доволен след равенството 1:1 срещу Локомотив (София) на старта на новия сезон във футболната Първа лига. Той бе на мнение, че "канарчетата" са заслужавали победата предвид показаното от двата тима на терена.

"Резултатът не е добър за нас. Искахме да започнем с победа и предвид показаното на терена мисля, че я заслужавахме. Допуснахме и малко грешки пред нашата врата. Сещам се за две положения пред нашата врата, но Локомотив София имаше голяма успеваемост в атака за разлика от нас. Важното е, че се борихме до последно за пълен обрат. Съжалявам, че не спечелихме", коментира след срещата Генчев.