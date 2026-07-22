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Станислав Генчев: Предвид показаното на терена мисля, че заслужавахме победата

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) не се победиха в последния мач от първия кръг на футболната Първа лига

Станислав Генчев: Предвид показаното на терена мисля, че заслужавахме победата
Снимка: БТА

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев не бе доволен след равенството 1:1 срещу Локомотив (София) на старта на новия сезон във футболната Първа лига. Той бе на мнение, че "канарчетата" са заслужавали победата предвид показаното от двата тима на терена.

"Резултатът не е добър за нас. Искахме да започнем с победа и предвид показаното на терена мисля, че я заслужавахме. Допуснахме и малко грешки пред нашата врата. Сещам се за две положения пред нашата врата, но Локомотив София имаше голяма успеваемост в атака за разлика от нас. Важното е, че се борихме до последно за пълен обрат. Съжалявам, че не спечелихме", коментира след срещата Генчев.

"Ние трябва да започваме с четирима български футболисти. Точно това е една от причините, предвид футболистите, които имаме, да ротираме нещата в средата на терена. Когато отборът играе добре, аз съм спокоен. Това, което видях като игра, ми дава надежда, че можем да победим всеки един противник. Отборът играе добре и съм сигурен, че победите ще дойдат", допълни той.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пд #Станислав Генчев

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