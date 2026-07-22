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Любослав Пенев след равенството с Ботев Пд: Резултатът е справедлив

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Спорт
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Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) не се победиха в последния мач от първия кръг на футболната Първа лига

Любослав Пенев след равенството с Ботев Пд: Резултатът е справедлив
Снимка: БТА
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Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев определи равенството срещу Ботев (Пловдив) като справедливо. Двата тима завършиха 1:1 в първия си двубой от новия сезон във футболната Първа лига.

"Доволен съм го играта, която трябва да подобряваме. Положихме добра основа. Това изисквам от футболистите - търпение и спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен бе един добър мач. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултатът е справедлив и като първи мач за всички, трябва да сме доволни", заяви след срещата Любослав Пенев и допълни, че отлагането на двубоя с един ден не е повлияло на неговия отбор.

"Това е нещо, което е част от наредбата. Изиграхме мача. Божидар Кацаров вчера получи травма и затова не започна днес. Фактът, че съм отново в професията си абсолютно отдаден и концентриран - това ми дава много енергия за моето пълно възстановяване. Работя с много добри хора в много добра атмосфера в клуба. Има много по-важни неща от един футболен мач. Искам да благодаря за посрещането, което беше организирано. Беше емоционално и много уважително", каза още наставникът на Локомотив.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пд #Любослав Пенев

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