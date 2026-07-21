Ботев измъкна точка срещу Локомотив (София) след красив гол на Меоти

Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) не успяха да излъчат победител, завършвайки 1:1 в последния двубой от първия кръг на Първа лига. Столичните „железничари“ поведоха чрез Димитър Костадинов в началото на второто полувреме, но Карлос Меоти изравни с красиво попадение и донесе точката на „канарчетата“.

Срещата беше доиграна ден след първоначалното си начало, след като в понеделник бе прекратена още в петата минута заради силната буря над Пловдив. Преди подновяването феновете на Ботев отново аплодираха треньора на Локомотив Любослав Пенев, демонстрирайки подкрепата си към легендата на българския футбол в битката му с онкологично заболяване.

Ботев беше по-активният отбор през първата част и създаде няколко добри възможности. Самуел Калу стреля опасно от пряк свободен удар, Чидера Окох и Асен Чандъров също застрашиха вратата на Мартин Величков, който се отличи с няколко решаващи намеси. Локомотив отвърна с опасни удари на Спас Делев и Ерол Дост, но Даниел Наумов запази нулевото равенство до почивката.

Само четири минути след подновяването на играта гостите откриха резултата. Ангел Лясков центрира отлично отляво, а Димитър Костадинов засече с глава за 1:0. Малко по-късно резервата Николас Пенев пропусна възможност да удвои.

Домакините постепенно увеличиха натиска, но Величков продължи да бъде на висота, спасявайки удари на Окох и Меоти. В 79-ата минута обаче португалецът намери целта с прецизен удар от дистанция в долния десен ъгъл и оформи крайното 1:1.

В добавеното време Ботев беше близо до пълен обрат, но Величков спаси удар с глава на Меоти. В ответната атака Димитър Костадинов прати топката във вратата за втори път, но попадението правилно не беше зачетено заради засада на Спас Делев.