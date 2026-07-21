БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8...
Чете се за: 00:37 мин.
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожар избухна в Пирин над Разлог (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 03:00 мин.
Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и...
Чете се за: 02:52 мин.
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Университатя Крайова притежава стил на игра и идентичност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски сподели очакванията си за предстоящия мач на "сините" и сподели радостта си след успеха на Испания на Мондиал 2026

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Футболистите на Университатя Крайова притежават стил на игра, идентичност и имат яснота в действията си, заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди първата среща с румънците във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Мачът е насрочен за сряда от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

"Подхождаме така, както във всички мачове - важно е това как ще изглежда нашият отбор. Анализираме и противника, силните и слабите му страни. Разбира се, че трябва да се съобразим с това. Сравнения с други отбори не мога да правя, защото уважавам всеки противник. Университатя има добър отбор и определено знаят как да изглеждат добре на терена с топка или при защита. Притежават стил на игра, идентичност и имат яснота в действията си. Имат и интересни индивидуалности в състава си. Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да изравним силите, да стоим добре и да разберем какво се изисква от нас в този мач, за да спечелим", заяви Веласкес на официалната пресконференция преди мача.

Левски не мисли за отлагане на срещата с Локомотив София през уикенда.

"Нека се съсредоточим върху мача утре, след което ще мислим ден за ден. Фокусирани сме върху настоящето и единственото, което ни интересува, е мачът утре", допълни испанецът.

Срещу Университатя Левски ще бъде със сигурност без десния краен бранител Оливер Камдем, който има болки в коляното и се нуждае от време за възстановяване. Хуан Переа, който вкара един от головете за победата над Борац Баня Лука преди седмица, пък ще бъде до последно под въпрос.

"Обади се стара травма в коляното на Оливер. Неговото поведение е невероятно, но от няколко дни има болки. Той направи всичко по силите си, за да играе в двата мача с Борац, но в крайна сметка дойде обратна връзка от медицинския щаб и ще се съобразим. Той се нуждае от време за възстановяване. За Переа ще вземем решение утре. Той завърши последния мач с леко напрежение. Нищо сериозно и утре ще преценим за него", заяви Веласкес.

Извън темата за Левски, през уикенда Испания стана световен шампион с победа с 1:0 срещу Аржентина и Веласкес е категоричен, че това е напълно заслужено.

"Това винаги е добре за държавата и за всички испанци, които се занимаваме с футбол. Много съм доволен, че спечелихме титлата и считам, че беше напълно заслужено", завърши той.

#Хулио Веласкес #Университатя Крайова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бурите продължават и през следващите дни
1
Бурите продължават и през следващите дни
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
2
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
3
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
5
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на изработени календарни дни на часове?
6
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Футбол

Евертон Бала: Поставихме добра основа и ставаме все по-силни
Евертон Бала: Поставихме добра основа и ставаме все по-силни
Ботев Пловдив представи две нови попълнения Ботев Пловдив представи две нови попълнения
Чете се за: 01:37 мин.
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция
Чете се за: 02:25 мин.
Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS
Чете се за: 02:55 мин.
Венцеслав Стефанов: Искаме да направим паметник на загиналите в катастрофата деца Венцеслав Стефанов: Искаме да направим паметник на загиналите в катастрофата деца
Чете се за: 03:55 мин.
Танци и сълзи: Испания и Аржентина бяха посрещнати у дома Танци и сълзи: Испания и Аржентина бяха посрещнати у дома
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МОН публикува за обществено обсъждане графика на учебната 2026/2027 година МОН публикува за обществено обсъждане графика на учебната 2026/2027 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
След второто класиране: Баловете в най-желаните софийски гимназии...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Развлечението като заплаха: Защо е опасна употребата на райски газ?
Чете се за: 02:57 мин.
Общество
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Котаракът Лари в очакване на седмия си британски премиер
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ