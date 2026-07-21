Хулио Веласкес: Университатя Крайова притежава стил на игра и идентичност

Футболистите на Университатя Крайова притежават стил на игра, идентичност и имат яснота в действията си, заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди първата среща с румънците във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Мачът е насрочен за сряда от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

"Подхождаме така, както във всички мачове - важно е това как ще изглежда нашият отбор. Анализираме и противника, силните и слабите му страни. Разбира се, че трябва да се съобразим с това. Сравнения с други отбори не мога да правя, защото уважавам всеки противник. Университатя има добър отбор и определено знаят как да изглеждат добре на терена с топка или при защита. Притежават стил на игра, идентичност и имат яснота в действията си. Имат и интересни индивидуалности в състава си. Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да изравним силите, да стоим добре и да разберем какво се изисква от нас в този мач, за да спечелим", заяви Веласкес на официалната пресконференция преди мача.

Левски не мисли за отлагане на срещата с Локомотив София през уикенда.

"Нека се съсредоточим върху мача утре, след което ще мислим ден за ден. Фокусирани сме върху настоящето и единственото, което ни интересува, е мачът утре", допълни испанецът.

Срещу Университатя Левски ще бъде със сигурност без десния краен бранител Оливер Камдем, който има болки в коляното и се нуждае от време за възстановяване. Хуан Переа, който вкара един от головете за победата над Борац Баня Лука преди седмица, пък ще бъде до последно под въпрос.

"Обади се стара травма в коляното на Оливер. Неговото поведение е невероятно, но от няколко дни има болки. Той направи всичко по силите си, за да играе в двата мача с Борац, но в крайна сметка дойде обратна връзка от медицинския щаб и ще се съобразим. Той се нуждае от време за възстановяване. За Переа ще вземем решение утре. Той завърши последния мач с леко напрежение. Нищо сериозно и утре ще преценим за него", заяви Веласкес.

Извън темата за Левски, през уикенда Испания стана световен шампион с победа с 1:0 срещу Аржентина и Веласкес е категоричен, че това е напълно заслужено.