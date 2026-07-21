Ботев Пловдив представи две нови попълнения

Мауро Родригес е попълнение №10 в лятната селекция на Ботев Пловдив. “Канарчетата” сключиха трансферно споразумение с Ивердон Спорт за правата на футболиста.

Мауро Родригес е роден на 15 април 2001 година и играе на двата фланга в нападението. В кариерата си е бил част от отборите на Сион, Олександрия и Ивердон, като с екипа на швейцарците записва общо 112 мача. Фланговият футболист е национал на Гвинея-Бисау, за който е изиграл 20 мача. Последната му изява с националния отбор е в края на 2025 година, когато записва пълни 90 минути срещу участника на Мондиал 2026 - Египет. Родригес ще носи фланелката с номер 19 в Ботев Пловдив.

По-рано през деня Ботев Пловдив привлече централния защитник Марвин Зенгер. 193-сантиметровият бранител е деветото попълнение в лятната селекция на “канарчетата”. Защитникът е роден на 6 януари 2000 година в Германия. Има солиден опит в германския футбол с екипите на Санкт Паули, Кайзерслаутерн и Дуисбург.

През последните два сезона е част от състава на полския Стал Миелец, където изиграва общо 53 мача във всички турнири. Марвин Зенгер ще носи фланелката с номер 22 в най-стария български футболен клуб.