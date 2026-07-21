Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан ще бъде новият селекционер на националния отбор на Франция. Информацията беше разпространена от трансферния експерт Фабрицио Романо, който твърди, че легендарният французин вече е подписал договор с Френската футболна федерация до средата на 2030 година.

Назначението на Зидан се очакваше от дълго време, след като Дидие Дешан обяви, че ще напусне поста след края на Мондиал 2026. Под негово ръководство „петлите“ завършиха на четвърто място на световното първенство, слагайки край на 14-годишния му престой начело на националния тим.

Информацията беше потвърдена и от публикации във водещия френски спортен всекидневник L'Équipe, който също посочи Зидан като наследник на Дешан. До момента обаче Френската футболна федерация не е излязла с официално съобщение по темата.

За 54-годишния специалист това ще бъде първо предизвикателство като национален селекционер. Последната му треньорска работа беше начело на Реал Мадрид, където води тима в два периода – между 2016 и 2018 година, а след това от 2019 до 2021 година. Под негово ръководство испанският гранд спечели три поредни трофея в Шампионската лига, както и две титли в Ла Лига.

Като футболист Зидан остава една от най-великите фигури във френския футбол. Той изведе Франция до световната титла през 1998 година и европейската титла през 2000 година, а с Реал Мадрид триумфира и в Шампионската лига през 2002 година.

Последният му мач като професионален футболист беше финалът на световното първенство през 2006 година срещу Италия, когато получи червен картон след удара с глава срещу Марко Матераци – един от най-запомнящите се моменти в историята на световните финали.