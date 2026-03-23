Зинедин Зидан се завръща на треньорския пост, ще води Франция след края на световното първенство

Зинедин Зидан се е съгласил да стане новият селекционер на националния отбор на Франция след края на Световното първенство в Северна Америка това лято, съобщава ESPN.

Според информацията 53-годишният специалист е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация и ще замени Дидие Дешан, който е начело на "петлите“ от 2012 година.

Зидан отдавна е спряган за поста, като след двата си успешни периода начело на Реал Мадрид (2016–2018 и 2019–2021) остава извън треньорската професия в очакване на възможност да води националния тим на родината си.

Като футболист той е една от най-големите фигури в историята на френския футбол. Носител е на „Златната топка“ за 1998 година и трикратен победител в анкетата на ФИФА за №1 в света (1998, 2000, 2003). С Франция печели световната титла през 1998 година и достига финала на Мондиал 2006.

Ако информацията бъде потвърдена, Зидан ще поеме отбора след края на световното първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.





