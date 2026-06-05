Йоана Константинова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Кайзери

Българската тенисистка Йоана Константинова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка и партньорката ѝ Дениз Дилек (Турция) загубиха от Ксения Смирнова (Русия) и Анастасия Кримкова (Казахстан) с 6:3, 5:7, 6-10 за час и 25 минути на корта.

Константинова и Дилек поведоха с 5:0 в първия сет, преди три поредни гейма за съперничките им, но в крайна сметка успяха да поведат в общия резултат след нов брейк. Във втората част казахстанките осъществиха ключов пробив в 11-ия гейм, с който си дадоха шанс да сервират за равенство в сетовете и успяха.

Така двубоят трябваше да се реши в шампионски тайбрек до 10 точки, който вървеше равностойно до 5:5, след което Смирнова и Кримкова бяха по-добри и си осигуриха място в полуфиналите.