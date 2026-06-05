Никола Цолов тръгва от първа редица на Гран при на Монако

Никола Цолов си гарантира място на първа редица за неделното състезание в Монако, четвърти кръг от сезона във Формула 2, след като спечели квалификационната си група В.



Заради спецификата и тесните участъци на уличното трасе в Княжеството квалификацията беше разделена на две групи. Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ се оказа най-бърз във втората с време от 1:21.053 минути, постигнато в последната му бърза обиколка. Цолов успя да запише върховото си постижение въпреки лек контакт с мантинелата в заключителните минути на сесията.

Квалификацията премина при множество прекъсвания и инциденти, които затрудниха пилотите в преследването на оптимални времена. Въпреки това българинът демонстрира отлична скорост и хладнокръвие в решаващия момент.

Полпозишъна за основното състезание спечели Рафаел Камара от „Инвикта Рейсинг“, който беше най-бърз в група А с време 1:20.923 минути и ще потегли от първата позиция на стартовата решетка.

Още в тренировъчната сесия Цолов показа, че има потенциал за силно представяне, след като записа шесто време. Преди неделната основна надпревара пилотите ще излязат на старт и в спринтовото състезание, насрочено за събота.

След първите три кръга от шампионата Никола Цолов заема трето място в генералното класиране при пилотите с актив от 35 точки и продължава битката за челните позиции през сезона.