ФИФА разпределя 355 млн. долара към клубовете за Мондиал 2026

Клубовете по света ще получат сериозни финансови компенсации за участието на своите футболисти на Световното първенство през 2026 година. Според разпределителния механизъм на ФИФА, всеки играч, включен в турнира, ще носи на своя клуб приблизително по 5000 долара на ден от специален фонд на стойност 355 милиона долара.

От световната футболна централа обявиха подробности за програмата, която обхваща не само участниците във финалите на Мондиал 2026, но и футболистите, взели участие в квалификационния цикъл. Общо 1248 играчи ще бъдат част от световното първенство, а още стотици клубове ще бъдат компенсирани заради своите национали в 905 квалификационни срещи.

ФИФА изчислява, че за всеки футболист, участвал в квалификациите, клубът му е генерирал по 2360 долара на мач. Средствата ще бъдат разпределени между хиляди отбори от всички континенти, след като почти всички 211 национални федерации се включиха в квалификационния процес. Единствено Еритрея и отстранената от международните турнири Русия не взеха участие.

Най-много представители на Мондиал 2026 има английският шампион Манчестър Сити – 19 футболисти. Очаквано клубът отново е сред основните бенефициенти на програмата, след като получи най-големите плащания и след световните първенства през 2018 и 2022 година.

Фондът за клубни компенсации беше увеличен до 355 милиона долара след споразумение между ФИФА и клубните организации през 2023 година. От тях 250 милиона ще бъдат разпределени за участниците във финалния турнир, а още 100 милиона са предвидени за клубовете, чиито играчи са участвали в квалификациите. Останалите 5 милиона долара ще покрият административните разходи по програмата.

Сред клубовете с най-сериозно присъствие на световното първенство са още Байерн Мюнхен с 18 национали, както и финалистите в Шампионската лига Пари Сен Жермен и Арсенал с по 16. Извън Европа лидер е саудитският Ал Хилал с 12 представители.

Любопитен факт е, че носителят на трофея в Лигата на конференциите Кристъл Палас изпраща повече футболисти на Мондиала от грандове като Ливърпул и Реал Мадрид. Лондончани имат 12 национали, докато английският шампион е с 11, а испанският колос – с 10.

Програмата за финансово компенсиране на клубовете съществува от Световното първенство през 2010 година и с всяко следващо издание размерът на средствата продължава да нараства.