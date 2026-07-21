Христо Стоичков за Кийгън: Ти беше един от моите идоли

Христо Стоичков изрази тъгата си от кончината на Кевин Кийгън. Вчера носителят на "Златната топка" за 1978-а и 1979-а почина на 75-годишна възраст след боледуване от рак.

"Ти беше един от моите идоли! Един от хората, които ме вдъхновиха да мисля само за футбол! Съдбата те прати да бъдеш треньор на Англия в последния ми мач за България! На Българска армия! Заедно с Димитър Пенев и Йохан Кройф! Почивай в мир, Кевин Кигън!", написа Стоичков към снимка на Кийгън, която публикува в социалната мрежа Фейсбук.

Въпросният двубой, който Камата визира, е европейската квалификация между България и Англия на 9 юни 1999 г, която завършва при равенство 1:1. Тогава именно капитанът Стоичков асистира за гола на Георги Марков веднага след като Алан Шиърър дава аванс на "Трите лъва".