Светът на футбола загуби Кевин Кийгън

Английският футбол се сбогува с една от най-емблематичните си личности. Легендарният Кевин Кийгън е починал на 75-годишна възраст след битка с онкологично заболяване, съобщи семейството му в официално изявление.

През януари стана ясно, че двукратният носител на "Златната топка“ е диагностициран с рак в четвърти стадий. В понеделник близките му потвърдиха, че той е издъхнал, заобиколен от съпругата си и двете си дъщери.

"С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст. Той се бореше с рака и беше заобиколен от семейството си в последните си мигове. Кевин беше много обичан съпруг, баща и дядо, а ние сме безкрайно благодарни на медицинския екип за грижите и подкрепата“, се казва в изявлението.

Кийгън оставя след себе си изключително наследство както като футболист, така и като треньор. С екипа на Ливърпул той печели три титли на Англия, Купата на европейските шампиони, Купата на Англия и две Купи на УЕФА, а впоследствие триумфира и два пъти в Бундеслигата с Хамбургер.

На индивидуално ниво той завоюва "Златната топка“ през 1978 и 1979 година, утвърждавайки се като един от най-добрите футболисти в света. С националния отбор на Англия записва 63 мача и 21 гола.

След края на състезателната си кариера Кийгън остави ярка следа и като мениджър. Начело на Нюкасъл той върна клуба във Висшата лига и го превърна в претендент за титлата, спечелвайки си прозвището „Крал Кев“. По-късно води и националния отбор на Англия.

Роден през 1951 година в Армторп, Кийгън започва футболната си кариера в Скънторп Юнайтед, преди да се превърне в една от най-големите легенди в историята на английския футбол. Името му ще остане завинаги свързано със славните години на Ливърпул, Хамбургер, Нюкасъл и националния тим на Англия.