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Евертон Бала: Поставихме добра основа и ставаме все по-силни

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Спорт
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Футболистът на Левски очаква труден мач срещу Университатя

Евертон Бала
Снимка: Startphoto.bg
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Левски постави стабилна основа през миналия сезон и през този продължава да се развива в положителна посока, заяви нападателят Евертон Бала преди мачовете от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Първият двубой с Университатя е насрочен за сряда от 20:30 часа на "Георги Аспарухов".

"Определено се развиваме в положителна посока. Поставихме добра основа, прибавихме нови футболисти и ставаме все по-силни с всеки мач. Искам да отбележа и подкрепата на публиката както вкъщи, така и навън. Те винаги ни следват. Очакваме труден мач, но това винаги е нашата настройка. Както ние работим усърдно, така го правят и те. Очакваме два трудни мача и трябва да се постараем да бъдем най-добрата версия на себе си както индивидуално, така и като отбор", заяви бразилският нападател на пресконференция преди срещата.

Евертон Бала пристигна в Левски преди година и половина от скромния Мирасол СП, а през миналия сезон той стана голмайстор на българското първенство. 19 месеца по-късно нападателят ще запише стотния си мач за Левски и ще опита да го направи също толкова паметен, колкото шампионския срещу ЦСКА 1948 през пролетта.

"Наистина ли е стотният ми мач? Не съм ги броил. Ако се случи утре, ще бъда много щастлив. Дали ще играя, това зависи от треньора", допълни той.

Старши треньорът Хулио Веласкес присъстваше на пресконференцията и миг по-късно потвърди, че голмайсторът на Левски няма как да остане на пейката.

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#Евертон Бала

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