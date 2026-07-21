БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран предупреди България заради разполагането на...
Чете се за: 00:52 мин.
С райски газ в колата: Арестуваха шофьора на мощен...
Чете се за: 02:52 мин.
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8...
Чете се за: 05:35 мин.
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожар избухна в Пирин над Разлог (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 03:00 мин.
Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и...
Чете се за: 02:52 мин.
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Край на сагата с Николо Дзаниоло

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Италианският национал подписа нов контракт до юни 2029 година, като в него е включена и опция за удължаване с още един сезон.

Николо Дзаниоло
Снимка: БТА
Слушай новината

Николо Дзаниоло официално удължи договора си с Удинезе, след като двете страни постигнаха споразумение след продължилите дни наред преговори. Италианският национал подписа нов контракт до юни 2029 година, като в него е включена и опция за удължаване с още един сезон.

Развръзката идва, след като офанзивният футболист бойкотира повече от седмица предсезонната подготовка на отбора заради разногласия относно финансовите условия. Очакваше се той да се завърне към тренировките още днес, но вместо това финалните детайли по новото споразумение бяха уточнени и подписани.

Според Sky Sport Italia договорът запазва срока си до лятото на 2029 година, но вече включва възможност Удинезе едностранно да го удължи с още една година.

Най-сериозната пречка в преговорите са били личните условия на футболиста. След постигнатия компромис Дзаниоло ще получава възнаграждение в размер на около 2 милиона евро на сезон, като новата структура на договора разделя фиксираната заплата от бонусите, обвързани с представянето му.

При евентуален бъдещ трансфер Галатасарай ще запази правото си на 50 процента от сумата, съгласно вече съществуващата клауза между двата клуба.

През миналия сезон 26-годишният италианец изигра 34 официални мача за Удинезе, в които реализира 6 гола и направи 6 асистенции.

#ФК Удинезе #Николо Дзаниоло

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бурите продължават и през следващите дни
1
Бурите продължават и през следващите дни
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
2
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
3
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на изработени календарни дни на часове?
5
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на...
Над 40 автобомила са премазани след опустошителната буря в Пловдив
6
Над 40 автобомила са премазани след опустошителната буря в Пловдив

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Европейски футбол

Христо Стоичков за Кийгън: Ти беше един от моите идоли
Христо Стоичков за Кийгън: Ти беше един от моите идоли
Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS
Чете се за: 02:55 мин.
Александър Чеферин бойкотира финала на Мондиал 2026 заради конфликт с ФИФА Александър Чеферин бойкотира финала на Мондиал 2026 заради конфликт с ФИФА
Чете се за: 03:30 мин.
Аржентина беше посрещната като световен шампион въпреки загубения финал Аржентина беше посрещната като световен шампион въпреки загубения финал
Чете се за: 01:50 мин.
Винисиус Жуниор се подложи на козметична интервенция след Мондиал 2026 Винисиус Жуниор се подложи на козметична интервенция след Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Спорове около държавния бюджет за 2026 г. преди второто четене в пленарна зала Спорове около държавния бюджет за 2026 г. преди второто четене в пленарна зала
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
С райски газ в колата: Арестуваха шофьора на мощен автомобил в Пловдив С райски газ в колата: Арестуваха шофьора на мощен автомобил в Пловдив
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
След второто класиране: Баловете в най-желаните софийски гимназии...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Котаракът Лари в очакване на седмия си британски премиер
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ