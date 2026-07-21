Край на сагата с Николо Дзаниоло

Николо Дзаниоло официално удължи договора си с Удинезе, след като двете страни постигнаха споразумение след продължилите дни наред преговори. Италианският национал подписа нов контракт до юни 2029 година, като в него е включена и опция за удължаване с още един сезон.

Развръзката идва, след като офанзивният футболист бойкотира повече от седмица предсезонната подготовка на отбора заради разногласия относно финансовите условия. Очакваше се той да се завърне към тренировките още днес, но вместо това финалните детайли по новото споразумение бяха уточнени и подписани.

Според Sky Sport Italia договорът запазва срока си до лятото на 2029 година, но вече включва възможност Удинезе едностранно да го удължи с още една година.

Най-сериозната пречка в преговорите са били личните условия на футболиста. След постигнатия компромис Дзаниоло ще получава възнаграждение в размер на около 2 милиона евро на сезон, като новата структура на договора разделя фиксираната заплата от бонусите, обвързани с представянето му.

При евентуален бъдещ трансфер Галатасарай ще запази правото си на 50 процента от сумата, съгласно вече съществуващата клауза между двата клуба.

През миналия сезон 26-годишният италианец изигра 34 официални мача за Удинезе, в които реализира 6 гола и направи 6 асистенции.