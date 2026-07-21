УЕФА наказа сурово ЦСКА за сблъсъците срещу Дери Сити

„Армейците“ ще играят без публика в първия мач с Карабах и ще платят голба
ЦСКА бе наказан сурово от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа.
„Армейците“ ще трябва да платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък, 23 юли.
„Апелативната комисия на УЕФА потвърди наказанието на ЦСКА да играе без подкрепа от своите привърженици при гостуването на ФК Карабах на 23 юли. Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя-реванш от 1 квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. На клуба ни е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро, а в допълнение ЦСКА ще изтърпи и 2-годишен период на пробация“, гласи публикация на клуба в социалните мрежи.