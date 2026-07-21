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УЕФА наказа сурово ЦСКА за сблъсъците срещу Дери Сити

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Спорт
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„Армейците“ ще играят без публика в първия мач с Карабах и ще платят голба

живо дери сити цска двубоят подновен масово напрежение трибуните
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА бе наказан сурово от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа.

„Армейците“ ще трябва да платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък, 23 юли.

„Апелативната комисия на УЕФА потвърди наказанието на ЦСКА да играе без подкрепа от своите привърженици при гостуването на ФК Карабах на 23 юли. Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя-реванш от 1 квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. На клуба ни е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро, а в допълнение ЦСКА ще изтърпи и 2-годишен период на пробация“, гласи публикация на клуба в социалните мрежи.

#Дери Сити #Европейска футболна централа (УЕФА)

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