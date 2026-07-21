УЕФА наказа сурово ЦСКА за сблъсъците срещу Дери Сити

ЦСКА бе наказан сурово от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа.

„Армейците“ ще трябва да платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък, 23 юли.