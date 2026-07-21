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Александър Николов: Може да се борим за медали от европейското първенство

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Волейболният национал оцени представянето на България в Лигата на нациите

александър николов пътят дълъг победата чивитанова тренто
Снимка: БТА
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Волейболният национал Александър Николов е оптимист за бъдещето на българския отбор заради развитието на състезателите през последните две години.

Играчът на италианския Кучине Лубе Чивитанова смята, че спечелването на медали от Евро 2026 след евентуално силно представяне, в момента е реалистична цел.

"Това е най-добра позиция откакто сме в Лигата на нациите. Бихме отбори от топ 8, това също е много добре. На правилния път сме. Чувството е уникално при победи като тази срещу САЩ. Имаме добри показатели за септември за европейското първенство. Нивото и волейболът ги има. Трябва се изчистят някои неща. Нивото вече е друго. Да видим Полша дали ще ни бие така и на европейския шампионат", сподели той на летище "Васил Левски", при прибирането на отбора.

Според него отборът е способен да се бори за медал на европейското първенство.

"Задължително на финал - това не е сериозно очакване. Ние сме отбор, който е в топ 10 на света. Ако се представим на ниво, може да се борим за медали. Това е реалистичното очакване. Имаме напредък с манталитета, как трябва да подхождаме към отделните срещи и турнири. Това също се учи с трупането на опит. На правилния път сме", допълни Александър Николов.

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