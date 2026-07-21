Левски се изправя срещу Пирин Разлог в първия кръг на волейболnия елит на България

Шампионът Левски ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже, отреди тегленият жребий. "Сините" ще посрещнат отбора от Разлог в периода 23-26 октомври.

Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Дея спорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Славия и ЦСКА.

Сезонът в България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София и Локомотив Авиа Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финала от последния сезон. Тогава "сините" триумфираха с този трофей.

В другата двойка на полуфиналите носителят на купата на страната Нефтохимик 2010 се изправя срещу четвъртия в първенството за 2026 година ЦСКА.

Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала "Левски София".

Мачове от първия кръг в шампионата на България:

Левски - Пирин Разлог

Дея спорт Бургас - Нефтохимик 2010 Бургас

Локомотив Авиа Пловдив - Монтана

Славия - ЦСКА

Черно море - Дунав Русе

Берое 2016 - Металург Перник