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Левски се изправя срещу Пирин Разлог в първия кръг на волейболnия елит на България

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Спорт
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Сезонът започва на 17 октомври

Левски се изправя срещу Пирин Разлог в първия кръг на волейболnия елит на България
Снимка: Startphoto.bg
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Шампионът Левски ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже, отреди тегленият жребий. "Сините" ще посрещнат отбора от Разлог в периода 23-26 октомври.

Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Дея спорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Славия и ЦСКА.

Сезонът в България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София и Локомотив Авиа Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финала от последния сезон. Тогава "сините" триумфираха с този трофей.

В другата двойка на полуфиналите носителят на купата на страната Нефтохимик 2010 се изправя срещу четвъртия в първенството за 2026 година ЦСКА.

Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала "Левски София".

Мачове от първия кръг в шампионата на България:

Левски - Пирин Разлог
Дея спорт Бургас - Нефтохимик 2010 Бургас
Локомотив Авиа Пловдив - Монтана
Славия - ЦСКА
Черно море - Дунав Русе
Берое 2016 - Металург Перник

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