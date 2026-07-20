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Дея Спорт бе допуснат до участие в мъжкия волейболен елит

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Бургаският клуб изпълни условията за лицензиране

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Дея Спорт изпълни условията за лицензиране и бе допуснат до участие в Супер Волей лигата за сезон 2026/27. Това стана ясно днес, след заседание на лицензионната комисия към НВЛ-мъже, като по този начин, всички 12 клуба вече са с право на участие, информираха от лигата.

Припомняме, че клубът не бе покрил изисквания по член 19 от Правилника, като получи от комисията 30-дневен допълнителен срок за отстраняването им, което е вече изпълнено.

"Всички 12 отбора са вече лицензирани и утре теглим жребия за новия сезон, както и за WINBET Суперкупа. На 17 и 18 октомври стартираме именно с борбата за първия трофей, а седмица по-късно откриваме и редовния сезон", лаконичен бе президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.

Жребият е утре от 11:00 часа.

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#ВК Дея спорт (Бургас)

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