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Допуснаха 11 клуба в Супер Волей, Дея спорт получи отказ

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Спорт
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Тимът от Бургас не се допуска до участие в първенството, поради неизпълнение на част от лицензионните изисквания

Дея спорт
Снимка: startphoto.bg АРХИВ
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11 клуба са допуснати до участие в първенството на Супер Волей при мъжете за предстоящия сезон 2026/27, съобщиха от НВЛ.

Право на участие са получили отборите на Левски София, Нефтохимик 2010 (Бургас), Локомотив Авиа (Пловдив), ЦСКА (София), Берое 2016 (Стара Загора), Пирин (Разлог), Монтана, Черно море (Варна), Славия, Дунав (Русе) и Металург (Перник).

Дея спорт (Бургас) не се допуска до участие Супер Волей за сезон 2026/27 поради неизпълнение на част от лицензионните изисквания посочени в чл.19 от Правилника.

"Клубът има срок до 12:00 часа на 20 юли да представи в НВЛ-мъже изискуемото. На 21 юли - Лицензионната комисия към НВЛ-мъже на свое ново заседание ще прецени дали да допусне, или не, до участие Дея спорт", гласи позицията на Националната волейболна лига.

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Дея спорт (Бургас)

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