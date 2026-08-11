Илия Петков: Надявам се на медал от европейското първенство

Волейболният национал Илия Петков е настроен положително по-малко от един месец преди началото на европейското първенство.

Част от шампионата през септември ще се проведе в София, а "трикольорите" отново са амбицирани за силно представяне пред собствена публика.

"Силно се надявам усмивката ми да е още по-широка след eвропейското първенство. Надявам се да си постигнем целта, а именно перфектно класиране - излизане от групите и след това - колкото се може по-напред. Лично за мен перфектното класиране е медал - така го разбирам. Надявам се само да сме здрави", заяви Петков пред репортери в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Центърът е радостен от това, че селекционерът Джанлоренцо Бленджини продължи своя договор с Българската федерация по волейбол.

"Аз лично съм повече от доволен от удължаването на договора на Бленджини. Това е чудесна новина. А относно подготовката - за момента работим бих казал отлично. Тежко е и повечето в състава сме с мускулна треска като всяко едно начало на подготовката, но свикваме и продължаваме да работим. Знаем за какво тренираме и го показваме по време на заниманията", каза още Петков.

Той заяви, че се чувства мотивиран от следващия мач с Полша в груповата фаза, както и от евентуален двубой с Франция, срещу които българите загубиха в Лигата на нациите по-рано това лято.