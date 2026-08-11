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Бленджини подписа договор с националния отбор за още две години

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Спорт
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Българската федерация по волейбол уважи желанието на италианеца да поеме и работа на клубно ниво.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Договорът на Джанлоренцо Бленджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още две години - до 2028 г. Българската федерация по волейбол уважи желанието на Джанлоренцо Бленджини да поеме и работа на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 г. той ще води клубен отбор в родината си.

"Привличането на Джанлоренцо Бленджини в началото на 2024 г. е сред най-добрите стъпки, правени за израстването на българския волейбол. Още тогава казахме колко сме щастливи да имаме начело на мъжкия ни национален отбор авторитетен треньор с толкова сериозна визитка, който знае как да работи с млади състезатели. И с него начело младите ни състезатели израстнаха до най-високо световно ниво. И продължават да растат", коментира президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

"С всеотдайната работа и постигнатите резултати е напълно логично, че клаузата за удължаване на договора с още две години е активирана. В същото време разбираме, че след три години натовареност само през летния сезон, треньор от класата и в активната възраст на Бленджини има необходимост да се върне към динамиката на клубните първенства и турнири от най-високо ниво. Оценяваме високо свършеното от него до момента и считаме, че за втората фаза от нашия договор е възможно да се съчетават двата ангажимента", добави Ганев.

"Още повече ценим и подхода в провeдените разговори, при които Кико постави съгласието на Българската федерация по волейбол на първо място при решението за тази следваща негова стъпка. И тук не е нужно дори да споменаваме думите му, че ще работи със същата отдаденост за националния отбор на България. Защото ние го виждаме по действията му и отношението му. В неговото сърце България наистина вече е втора родина. А той влага и всичките си умения, и цялото си сърце в името на българския национален отбор и българския народ" , каза още президентът на родната централа.

"Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили. И с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис, какъвто хоризонт си бяхме начертали още преди три години. Благодаря на Българската федерация по волейбол за гъвкавостта и разбирането", сподели от своя страна Бленджини.

"Моят ангажимент към България, както и поставените цели остават непроменени. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на два ангажимента, вярвам, че и сега ще бъде така. Заедно със страхотните момчета ще продължаваме с концентрация, мотивация и пълно себераздаване да се стремим да се представяме така, че България да се гордее", категоричен е треньорът.

"Щастлив съм от израстването им по време на съвместната ни работа в изминалите години, но те знаят, че постигнатите добри резултати остават в миналото, а ние трябва да искаме всеки ден да ставаме още по-добри. Нашата голяма цел остават олимпийските игри и силно се надявам да изпълним мечтата си" ,завърши Джанлоренцо Бленджини.

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#Джанлоренцо Бленджини # Любомир Ганев #БФ Волейбол

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