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Джанлоренцо Бленджини повика двама нови състезатели в подготовката на националния отбор

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Спорт
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Лазар Бучков и Димитър Пейчинов са част от лагера на тима

лазар бучков годините левски софия дадоха
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини направи промени в състава за старта на втората седмица от подготовката за европейското първенство.

Към лагера на „лъвовете“, който продължава в „Арена СамЕлион“ в Самоков, се присъединява централният блокировач Лазар Бучков. Волейболистът получи контузия в глезена в края на клубния сезон, но вече е възстановен и подновява тренировки с националния отбор.

В групата отново влиза и Димитър Пейчинов. Младият състезател беше част от подготовката на националния отбор за Лигата на нациите, като тогава тренираше на поста централен блокировач.

В същото време временно от подготовката отпада централният блокировач Борис Начев, който е получил контузия.

Мъжкият национален отбор продължава подготовката си в Самоков, където ще остане до 28 август. На 25 и 26 август България ще изиграе две контролни срещи с Чехия.

Следващият етап от подготовката ще бъде в София, където на 1 и 2 септември националният ни отбор ще проведе още две проверки срещу Сърбия.

#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

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