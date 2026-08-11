Венислав Антов и Стоил Палев са мотивирани да зарадват българската пубика на Евро 2026

Волейболните национали са с нетърпение очакват мачовете от турнира в София
Волейболният национал Венислав Антов призна, в състава на България мечтаят за спечелването на още медали, визирайки предстоящото европейско първенство през септември.
Част от мачовете на шампионата ще се проведат в София, а Антов призна, че в първите седмици на подготовката винаги е по-трудно.
"Емоциите са безгранични - домакинско европейско първенство, а билетите са отдавна са разпродадени. Определено мечтаем за още медали, но на първо място ще е важно да покажем най-доброто лице, на което сме способни, да се подготвим по най-добрия начин и естествено да успеем да зарадваме хората, които ще ни подкрепят и гледат. Със сигурност в първите 1-2 седмици на подготовката е по-трудно докато отново влезем в някаква форма, но определено има настроение. Надявам се на 9 септември да сме в най-добрата форма. Това, че повечето не сме играли пред пълни трибуни в тази зала ще ни донесе повече мотивация. Всички в отбора обичаме да играем пред публика, особено домакински мачове. Това ще донесе още повече мотивация, но определено ще има и някакво напрежение в първия мач", коментира диагоналът за медиите.
Разпределителят Стоил Палев призна, че отговорностите са значително по-сериозни след спечелването на сребърните медали от Мондиал 2025.
"Ако нашият отбор играе волейболът, който може, тогава всичко е възможно. Домакини сме и това ни дава още по-сериозни шансове. Дойдоха доста отговорности след второто място на световното първенство. Това е нещо много хубаво. Мотивацията за всички е наистина огромна", заяви Палев.