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Световната шампионка Александра Китипова продължава с Марица

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Спорт
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Посрещачката ще започне своя трети сезон с женския отбор на "жълто-сините".

Александра Китипова
Снимка: ВК Марица Пловдив
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Световната шампионка Александра Китипова ще продължи да защитава цветовете на Марица (Пловдив) и през сезон 2026-2027, съобщиха от клуба. Посрещачката ще започне своя трети сезон с женския отбор на "жълто-сините", като и през новата кампания ще носи екип с номер 7.

Родената в Стара Загора волейболистка е продукт на школата на Марица, където преминава през различните възрастови формации и постепенно прави своя път към представителния тим. При подрастващите тя записва редица успехи, сред които шампионски титли с U18 и U20, както и сребърни отличия с U16 и U18. През сезон 2025-2026 завършва на трето място с U20 и получава индивидуалната награда за най-добър изпълнител на начален удар.

Вече утвърдила се сред жените, Китипова има два златни дубъла с Марица – две шампионски титли на България и две Купи България. Тя е и част от историческия състав, който за първи път в клубната история преодоля груповата фаза на Шампионската лига.

Шампионският дух присъства и в международната кариера на Саша. Най-големият й успех до момента идва през 2025 година, когато тя става световна шампионка с националния отбор на България до 19 години. Същата година тя завоюва и златен медал от Балканиадата U19. Преди това Китипова печели сребро от Балканиадата U18 през 2024 година и бронзово отличие от Балканиадата U16 през 2023 година.

Връзката на Александра с Марица има и още едно специално измерение. Тя е сестра на бившата състезателка на клуба и дългогодишна националка Лора Китипова, която също оставя своята следа с "жълто-синия" екип.

През сезон 2026-2027 Александра Китипова ще продължи своя път с Марица, като с номер 7 ще бъде част от състава на шампионките в битките за нови трофеи в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купа България.

#Александра Китипова #ЖВК Марица Пловдив

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