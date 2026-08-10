Българският национален отбор по волейбол за мъже до 20 г. изигра три контроли с Франция

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 20 години приключи серията от три контролни срещи срещу Франция, които се проведоха в столичната зала "Христо Ботев". В първата проверка тимът, воден от селекционера Венцислав Симеонов, постигна убедителна победа с 4:1. В следващите две срещи българският състав отстъпи със същия резултат - 1:4.

По време на трите проверки Симеонов използва пълната група от състезатели, като контролите дадоха възможност на треньорския щаб да оцени състоянието на целия състав и да направи необходимите изводи преди предстоящите официални мачове.

Към отбора на U20 се присъединиха и седем волейболисти, които само преди няколко седмици спечелиха бронзови медали с националния отбор на България за мъже под 18 години на европейското първенство в Италия. Това са Ивайло Донов, Кристиян Косев, Павел Дженев, Антоан Веселинов, Адриан Ганев, Никола Градинаров и Никола Великов.

След проверките срещу Франция българският тим продължава подготовката си за европейската квалификация, която ще се проведе в София от 25 до 29 август. Турнирът ще бъде първата директна възможност за България да спечели място на европейското първенство.

В квалификацията ще участват още отборите на Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Русия и Беларус.

Предстоящият турнир в София е основният фокус пред състава на Венцислав Симеонов, който ще продължи подготовката си в оставащите дни до началото на квалификационната надпревара.