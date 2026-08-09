Елисавета Сариева продължава с Марица

Световната и европейска шампионка Елисавета Сариева ще бъде част от първия отбор на Марица и през сезон 2026-2027. Младата волейболистка продължава своето развитие с „жълто-сините“, след като през миналия сезон направи своята първа крачка в представителния тим.

Елисавета започва спортния си път в родния си град Смолян, а впоследствие се присъединява към школата на Марица. Още в ранните години от развитието си тя показва своя потенциал, като печели шампионски титли с U16, U18 и U20. В колекцията си има и сребърно отличие с U18 и бронз с U20.

Представянето ѝ при подрастващите е отличено и с индивидуални награди. Сариева е избирана за най-добър нападател на финалите при момичетата до 18 години през сезон 2023-2024, а година по-късно е определена за MVP на същата възрастова група. През 2024 година печели и индивидуалното отличие MVP в аматьорската лига.

Само на 16 години Елисавета прави своя дебют в Националната волейболна лига с Марица 2022 (Пловдив), където натрупва ценен опит в женския волейбол. След това тя получава възможност да направи следващата крачка и да стане част от първия отбор на Марица, с който вече има и спечелен златен дубъл – шампионска титла и Купа България.

Едни от най-ярките моменти в досегашната ѝ кариера идват с националния отбор на България. През юли 2024 година Сариева е част от състава до 18 години, който триумфира с европейската титла. Година по-късно тя добавя още един златен медал – този път от Световното първенство до 19 години. През 2025 година става и балканска шампионка с националния тим U19.

Елисавета има и участие с Б националния отбор на България в международен турнир в Китай. В момента тя е част от разширения състав на националния отбор до 20 години, който се подготвя за европейската квалификация в края на август.

През сезон 2026-2027 световната и европейска шампионка ще продължи да трупа опит сред жените и да защитава жълто-сините цветове с първия отбор на Марица.