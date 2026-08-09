БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елисавета Сариева продължава с Марица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Младата волейболистка продължава своето развитие с „жълто-сините“, след като през миналия сезон направи своята първа крачка в представителния тим.

Елисавета Сариева
Снимка: Пресслужба ВК Марица
Слушай новината

Световната и европейска шампионка Елисавета Сариева ще бъде част от първия отбор на Марица и през сезон 2026-2027. Младата волейболистка продължава своето развитие с „жълто-сините“, след като през миналия сезон направи своята първа крачка в представителния тим.

Елисавета започва спортния си път в родния си град Смолян, а впоследствие се присъединява към школата на Марица. Още в ранните години от развитието си тя показва своя потенциал, като печели шампионски титли с U16, U18 и U20. В колекцията си има и сребърно отличие с U18 и бронз с U20.

Представянето ѝ при подрастващите е отличено и с индивидуални награди. Сариева е избирана за най-добър нападател на финалите при момичетата до 18 години през сезон 2023-2024, а година по-късно е определена за MVP на същата възрастова група. През 2024 година печели и индивидуалното отличие MVP в аматьорската лига.

Само на 16 години Елисавета прави своя дебют в Националната волейболна лига с Марица 2022 (Пловдив), където натрупва ценен опит в женския волейбол. След това тя получава възможност да направи следващата крачка и да стане част от първия отбор на Марица, с който вече има и спечелен златен дубъл – шампионска титла и Купа България.

Едни от най-ярките моменти в досегашната ѝ кариера идват с националния отбор на България. През юли 2024 година Сариева е част от състава до 18 години, който триумфира с европейската титла. Година по-късно тя добавя още един златен медал – този път от Световното първенство до 19 години. През 2025 година става и балканска шампионка с националния тим U19.

Елисавета има и участие с Б националния отбор на България в международен турнир в Китай. В момента тя е част от разширения състав на националния отбор до 20 години, който се подготвя за европейската квалификация в края на август.

През сезон 2026-2027 световната и европейска шампионка ще продължи да трупа опит сред жените и да защитава жълто-сините цветове с първия отбор на Марица.

#Елисавета Сариева #ЖВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
1
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
2
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
3
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)
5
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
3
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Жълт код за високи температури в 5 области утре
5
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Български волейбол

Волейболните национали до 17 г. ликуват с титлата на Балканиадата в Албания
Волейболните национали до 17 г. ликуват с титлата на Балканиадата в Албания
Дияна Борисова ще бъде част от волейболния Марица (Плводив) и през новия сезон Дияна Борисова ще бъде част от волейболния Марица (Плводив) и през новия сезон
Чете се за: 02:17 мин.
България е на финал на Балканиадата по волейбол до 17 години България е на финал на Балканиадата по волейбол до 17 години
Чете се за: 00:52 мин.
Цветелина Петрова остава във волейболния Марица Пд и през новия сезон Цветелина Петрова остава във волейболния Марица Пд и през новия сезон
Чете се за: 01:32 мин.
България записа първа победа на Балканиадата до 17 години и се класира за полуфиналите България записа първа победа на Балканиадата до 17 години и се класира за полуфиналите
Чете се за: 00:57 мин.
Цветомира Велчева ще играе през новия сезон за Марица (Пловдив) Цветомира Велчева ще играе през новия сезон за Марица (Пловдив)
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ