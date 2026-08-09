Димитър Механджийски и Димитър Калчев спечелиха турнира по плажен волейбол Грифит Мастерс

Двойката Димитър Механджийски и Димитър Калчев спечели турнира по плажен волейбол Грифит Мастерс, който се проведе в Смолян. Това е и шести кръг от Държавното първенство по плажен волейбол за мъже и жени. Финалът изправи на крака публиката, защото двамата победители са от Родопите.

Финалният двубой между националните двойки Димитър Калчев/Димитър Механджийски и Борис Георгиев-Александър Цанев беше изключително оспорван. Играта вървеше точка за точка. В крайна сметка Калчев-Механджийски имаха превес и спечелиха мача с два на нула гейма, а с това и турнира. За Георгиев и Цанев остана среброто.

Спорът за третото място при мъжете се реши с тайбрек, бронзът е за Константин Стойков и Даниел Вълев.

Оспорван финал имаше и при жените, където едни срещу други се изправиха двойката Ирена Мишонова и Славина Колева и двойката сестри близначки Рая и Вили Ценови. Мишонова-Колева бяха по-добрите и спечелиха златото, второто място остана за сестри Ценови. Бронзът е за Антония Николова и Ивет Гавраилова.

Вижте репортаж от турнира във видеото.