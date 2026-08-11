Петър Георгиев се надява на медал от европейското първенство по волейбол

Самоковецът увери, че волейболните национали са му обещали медал от турнира
Инвеститорът за изграждането на комплекс "Самелион" в Самоков Петър Георгиев се надява на спечелване на медал от българския национален отбор по волейбол на предстоящото европейско първенство.
Георгиев заяви, че състезателите във волейбола "са по-интелигентни" в сравнение с баскетболистите.
"Волейболът ми отива към първа любов, особено след тези успехи в Самоков. Наистина има една благодарност, която усещам от хората. Момчетата от волейбола са страхотни, определено са по-интелигентни от баскетболистите и оценяват условията. Съотборниците на Алекс Грозданов в Полша не могат да повярва, че има такова нещо. Джанлоренцо Бленджини призна, че такова нещо няма и в Италия" заяви Георгиев пред медиите.
Според него федерациите по баскетбол и волейбол не трябва само да се оплакват, че няма пари, а да се борят за развитието на спортовете.
"В Самоков от 33 години давам пари за баскетбол. Може би стройната организация във волейбола и международните успехи дават отражение. Спортът е труден навсякъде. Не е така, че във волейбола по-лесно се постигат успехи. Във федерацията по баскетбол са много пасивни и постоянно казват, че няма пари. Всичко е до любов, борба. Момчетата са ми обещали медал. Това, което чувам от треньорите и състезателите, наистина се чувствам част от тях. Винаги ги гледам волейболистите - в Чикаго и във Филипините, без значение в кое време от денонощието. Дори в кръга на шегата понякога на Бленджини му казвам грешките", допълни той.