Петър Георгиев се надява на медал от европейското първенство по волейбол

Инвеститорът за изграждането на комплекс "Самелион" в Самоков Петър Георгиев се надява на спечелване на медал от българския национален отбор по волейбол на предстоящото европейско първенство.

Георгиев заяви, че състезателите във волейбола "са по-интелигентни" в сравнение с баскетболистите.

"Волейболът ми отива към първа любов, особено след тези успехи в Самоков. Наистина има една благодарност, която усещам от хората. Момчетата от волейбола са страхотни, определено са по-интелигентни от баскетболистите и оценяват условията. Съотборниците на Алекс Грозданов в Полша не могат да повярва, че има такова нещо. Джанлоренцо Бленджини призна, че такова нещо няма и в Италия" заяви Георгиев пред медиите.

Според него федерациите по баскетбол и волейбол не трябва само да се оплакват, че няма пари, а да се борят за развитието на спортовете.