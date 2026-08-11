Алекс Грозданов: Има предстартова треска и чакаме с нетърпение мачовете от Евро 2026

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов призна, че "трикольорите" са изморени по време на подготовката за eвропейското първенство през септември.

Националите продължават тренировки в "Арена Самелион" в Самоков под ръковдството на треньора Джанлоренцо Бленджини.

"Има предстартова треска, но и голяма мускулна треска. Тренираме супер, надяваме се така да продължаваме и най-важното е да сме здрави. Чакаме с голямо нетърпение мачовете, защото много малко сме хората, които сме влизали по време на двубой в тази зала. Тя не е била пълна при нашите мачове. Ще бъде страхотно, много от момчетата са от София, така че ще бъдем вкъщ", сподели националът на открита за медиите тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Грозданов, който призна, че за него Евро 2026 е започнало много отдавна, похвали работата на италианския селекционер.