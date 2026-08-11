Алекс Грозданов: Има предстартова треска и чакаме с нетърпение мачовете от Евро 2026

Капитанът на националния отбор е доволен от работата с Джанлоренцо Бленджини, но призна за умора преди началото на европейското първенство
Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов призна, че "трикольорите" са изморени по време на подготовката за eвропейското първенство през септември.
Националите продължават тренировки в "Арена Самелион" в Самоков под ръковдството на треньора Джанлоренцо Бленджини.
"Има предстартова треска, но и голяма мускулна треска. Тренираме супер, надяваме се така да продължаваме и най-важното е да сме здрави. Чакаме с голямо нетърпение мачовете, защото много малко сме хората, които сме влизали по време на двубой в тази зала. Тя не е била пълна при нашите мачове. Ще бъде страхотно, много от момчетата са от София, така че ще бъдем вкъщ", сподели националът на открита за медиите тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.
Грозданов, който призна, че за него Евро 2026 е започнало много отдавна, похвали работата на италианския селекционер.
"Лично в моята глава европейското е започнало много отдавна и има предстартова треска, но това е мотивация за по-усърдна работа. У дома се слага малко по-голяма тежест, очаква се да зарадваш публиката, защото сме вкъщи, но ние тази отговорност я носим навсякъде, по време на всеки един турнир, както беше и в Лигата на нациите. Целта ни беше достигане до финалите, но просто не ни достигнаха силите. Така че, отговорността е нон-стоп с нас. Неприятно е чувството, че не се класирахме за финалите. Победихме САЩ, които играха финал. Със сигурност сме имали сили да достигнем до там, но опитът си каза думата. Старши треньорът ни е страхотен, наистина полага страшно много сили, както и ментална енергия и много често заради нас не може да спи. Аз лично съм му много благодарен за това, което направи през последните години и съм изключително щастлив, че ще продължим и за напред още няколко години заедно", допълни той.