БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Алекс Грозданов: Има предстартова треска и чакаме с нетърпение мачовете от Евро 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на националния отбор е доволен от работата с Джанлоренцо Бленджини, но призна за умора преди началото на европейското първенство

Алекс Грозданов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов призна, че "трикольорите" са изморени по време на подготовката за eвропейското първенство през септември.

Националите продължават тренировки в "Арена Самелион" в Самоков под ръковдството на треньора Джанлоренцо Бленджини.

"Има предстартова треска, но и голяма мускулна треска. Тренираме супер, надяваме се така да продължаваме и най-важното е да сме здрави. Чакаме с голямо нетърпение мачовете, защото много малко сме хората, които сме влизали по време на двубой в тази зала. Тя не е била пълна при нашите мачове. Ще бъде страхотно, много от момчетата са от София, така че ще бъдем вкъщ", сподели националът на открита за медиите тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Грозданов, който призна, че за него Евро 2026 е започнало много отдавна, похвали работата на италианския селекционер.

"Лично в моята глава европейското е започнало много отдавна и има предстартова треска, но това е мотивация за по-усърдна работа. У дома се слага малко по-голяма тежест, очаква се да зарадваш публиката, защото сме вкъщи, но ние тази отговорност я носим навсякъде, по време на всеки един турнир, както беше и в Лигата на нациите. Целта ни беше достигане до финалите, но просто не ни достигнаха силите. Така че, отговорността е нон-стоп с нас. Неприятно е чувството, че не се класирахме за финалите. Победихме САЩ, които играха финал. Със сигурност сме имали сили да достигнем до там, но опитът си каза думата. Старши треньорът ни е страхотен, наистина полага страшно много сили, както и ментална енергия и много често заради нас не може да спи. Аз лично съм му много благодарен за това, което направи през последните години и съм изключително щастлив, че ще продължим и за напред още няколко години заедно", допълни той.

#Български национален отбор по волейбол за мъже #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Волейбол

Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското
Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското
Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство
Чете се за: 03:20 мин.
Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение
Чете се за: 03:05 мин.
Маргарита Гунчева остава в шампионския тим на волейболния Марица (Пловдив) Маргарита Гунчева остава в шампионския тим на волейболния Марица (Пловдив)
Чете се за: 02:00 мин.
ВК Нефтохимик се подсили с тийнейджър ВК Нефтохимик се подсили с тийнейджър
Чете се за: 00:57 мин.
Кая Николова ще продължи да бъде част от Марица Пловдив Кая Николова ще продължи да бъде част от Марица Пловдив
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна...
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ