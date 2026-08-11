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Джанлоренцо Бленджини: Целта е участието на олимпийските игри

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Спорт
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Не сме фаворити за титлата, отбеляза селекционерът на България относно европейското по волейбол през септември.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини остава изцяло съсредоточен върху класирането на тима за олимпийските игри през 2028 година. Италианският специалист, който поднови договора си с БФВолейбол, е доволен от играта в тазгодишното издание на Лигата на нациите (ВНЛ), но не смята, че "трикольорите" са фаворити за титлата на Евро 2026 през септември.

По-рано през лятото България остана на една победа от участие във финалите във ВНЛ.

"Най-важното е, че това е взаимно решение. Имаше желание и от двете страни да се продължи това. Целта са олимпийските игри. Тя си остава пред всички нас и няма промяна в това отношение. Има съжаление в нас, наистина бяхме близо да се класираме за финалите в Лигата на нациите. Надградихме спрямо миналата година, направихме доста добри неща. Беше трудно след класирането миналата година на Световното първенство. Това беше доста трудно заради големите очаквания спрямо нас. Направихме добро представяне в Лигата. Искам от играчите да мислят за това, което се случва днес и е свързано с това, което правим сега. Основната цел е да покажем най-добрата ни версия по време на Евро 2026. Има неща, върху които трябва да работим. Направихме анализ върху първите 8 отбора от Лигата на нациите. Трябва да направим едно допълнително надграждане. Това искам от състезателите всеки ден. Не сме фаворити за титлата. Има отбори пред нас като Полша, Италия и олимпийският първенец Франция. Тези тимове за фаворити. Очакванията са към тях. Ние просто трябва да покажем най-добрата наша версия", заяви селекционерът на световните вицешампиони Бленджини пред медиите в Самоков.

Той благодари на публиката за подкрепата по време на мачовете от Лигата на нациите и изрази надежда, че отборът отново ще може да донесе радост на българските фенове.

"Единственото, което поисках да ми бъде дадена възможност при желание от моя страна и подходящо предложение, да бъда свободен и да поема клубен отбор. И това беше прието, за което съм наистина благодарен на ръководството на федерацията. Просто исках да имам спокойствието да знам, че имам тяхното разрешение. Наистина в първите 2 години договор с федерацията отклоних доста предложения, защото сметнах, че така е правилно, за да се запозная още по-детайлно със ситуацията. Сега усетих, че е настъпил този момент, в който бих могъл да поема и клубен тим. Сега съм концентриран изцяло върху подготовката на националния отбор за Европейското първенство", каза още Бленджини пред медиите в Самоков.

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