ВК Нефтохимик се подсили с тийнейджър

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) привлече още един юноша. След капитана на националния отбор до 17 г. Милко Багдасаров, идващ от Арда (Кърджали) и станал №1 на Балканите при спечелването на титлата на шампионата на полуострова в Тирана, и Вели Сезгин – също посрещач, досега в Хан Аспарух (Исперих), част от „нефтохимиците“ е и Явор Неделчев.

Роденият през 2011 г. разпределител се присъединява от друг бургаски клуб – Бургос волей.

Той бе част от разширения състав на националния тим до 17 г., чийто селекционер е спортният директор и старши треньор на мъжкия отбор на ВК Нефтохимик 2010 Иван Станев. Явор се включи в лагера в Бургас това лято.

При „нефтохимиците“ той ще играе с договор за спортна подготовка до навършване на пълнолетието си.