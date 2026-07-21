Алекс Грозданов: Дадохме моментния си максимум, но това не бе достатъчно

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов увери, че той и съотборниците му са дали максимума от себе си в по-голяма част от мачовете от Лигата на нациите.

Българите не можаха да спечелят място във финалния турнир и останаха на осма позиция след основната фаза на турнира.

"Има няколко мача, в които не успяхме да дадем максимума или по-скоро дадохме моментния максимума, който не беше достатъчен - както първия с Белгия, така и последния с Франция. Имаше и други мачове, които можеше да изиграем по по-добър начин. Аз лично съм доволен от момчетата, дадохме каквото можем. Пак казвам, че според моментното състояние това сме могли да направим. Със сигурност всеки е оставил абсолютно всичко на игрището. Надявахме се на малко по-различен развой на нещата. Сценарият беше доста сходен, както и миналата година. Това бе най-разочароващо за всички", каза централният блосировач.

За отбора предстои почивка преди подготовката за еврошампионата.

"Това е много силно първенство, всички отбори идват с нови лица или със старите с опита. Няма как да го броим само за опит, борихме се да отидем и на финал. Това е съвсем различно първенство от европейското. Сега ни предстои почивка и започваме наново за европейското първенство" смята той.

Волейболистът отличи голямата конкуренция в Лигата на нациите.

"Не смятам, че има отбори, които умишлено пропуснаха финалите. Всеки един от отборите гарантирам, че иска да отиде на финалния турнир. Случват се такива неща и на нас не ни достигна последният мач, но може би и някой от предишните, така и на Бразилия целият турнир не им беше силен", каза Грозданов.

Според него България разполага с млад, но опитен отбор.

"Едно от нещата, които трябва да ни бъде като сверяване на часовниците, е концентрацията за някои мачове. Не мисля, че мотивацията е проблем, по-скоро младостта на нашия отбор и емоционалното изцеждане. Ние преминахме бързо от млад отбор през това да станем голям тим. Надявам се, че ще извървим целия път. Изискваше време да се пренастроим от мача със САЩ за този с Франция", завърши Алекс Грозданов.