Треньорът на Университатя (Крайова): За нас е удоволствие да сме тук

Наставникът на Университатя (Крайова) Фелипе Коельо е уверен, че румънският клуб може да излезе победител от дуела във втория кръг на Шампионската лига срещу Левски. Първата среща е утре на стадион „Георги Аспарухов“ в София от 20:30 часа, а реваншът – идната сряда в Крайова.

„За нас е удоволствие да сме тук. Разбира се, знаем, че сме изправени срещу труден за побеждаване отбор. Най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега. Това е отбор, който има един и същи треньор от дълго време. Сега е привлякъл играчи от Португалия, които познавам много добре, играчи, които могат да направят разликата. Това е отбор, който е силен във всички моменти от играта“, започна наставникът на румънците.

„Предстои ни труден мач. Стадионът е с изключителна атмосфера. Това е изпитание за нас и ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Идваме с амбиция, имаме увереност в себе си. Осъзнаваме, че се изправяме срещу много труден за побеждаване отбор“, допълни португалският специалист.

Попитан какъв резултат ще го устройва на „Герена“ в София и дали би бил доволен от равенството, той отговори: „Искаме да спечелим всеки един мач. По принцип, гледам да се фокусираме само върху предстоящата среща и да вземем успеха там. Това е първият от двата и затова е по-трудният“.

Десният бек на тима Карлос Мора призна, че са направили добър видеоразбор на качествата на играчите на Левски. В Университатя са наясно, че българският шампион има качествени футболисти, но се фокусират върху собствените си силни страни.