Треньорът на Университатя (Крайова): За нас е удоволствие да сме тук

Осъзнаваме, че се изправяме срещу много труден за побеждаване отбор“, допълни португалецът.
Наставникът на Университатя (Крайова) Фелипе Коельо е уверен, че румънският клуб може да излезе победител от дуела във втория кръг на Шампионската лига срещу Левски. Първата среща е утре на стадион „Георги Аспарухов“ в София от 20:30 часа, а реваншът – идната сряда в Крайова.
„За нас е удоволствие да сме тук. Разбира се, знаем, че сме изправени срещу труден за побеждаване отбор. Най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега. Това е отбор, който има един и същи треньор от дълго време. Сега е привлякъл играчи от Португалия, които познавам много добре, играчи, които могат да направят разликата. Това е отбор, който е силен във всички моменти от играта“, започна наставникът на румънците.
„Предстои ни труден мач. Стадионът е с изключителна атмосфера. Това е изпитание за нас и ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Идваме с амбиция, имаме увереност в себе си. Осъзнаваме, че се изправяме срещу много труден за побеждаване отбор“, допълни португалският специалист.
Попитан какъв резултат ще го устройва на „Герена“ в София и дали би бил доволен от равенството, той отговори: „Искаме да спечелим всеки един мач. По принцип, гледам да се фокусираме само върху предстоящата среща и да вземем успеха там. Това е първият от двата и затова е по-трудният“.
Десният бек на тима Карлос Мора призна, че са направили добър видеоразбор на качествата на играчите на Левски. В Университатя са наясно, че българският шампион има качествени футболисти, но се фокусират върху собствените си силни страни.
„Анализирахме играчите на Левски. Те имат качество, добър отбор са, но ние сме фокусирани върху работата си. Утре трябва да имаме най-голямата амбиция да спечелим. Трябва да се съсредоточим върху играта си. Разбира се, те имат много добър отбор и го доказват във всяка една среща. Но ние ще дадем всичко от себе си, за да спечелим мача“, заяви Мора.