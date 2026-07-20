Кристиан Балов попадна в групата на Цървена звезда за визитата на Ларн

Българският национал Кристиан Балов намери място в групата на Цървена звезда за гостуването на Ларн от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е във вторник, 21 юли, от 22:00 часа българско време на стадион "Инвър Парк“ в Северна Ирландия.

Старши треньорът на сръбския шампион Деян Станкович включи 24 футболисти за двубоя, но ще трябва да се справя без Томас Хендел и контузения Раде Крунич, които не пътуваха с отбора за Белфаст.

"Не за първи път се изправяме пред подобна ситуация. Няма място за оправдания – тези мачове идват в началото на сезона и трябва да бъдем готови. След десетина официални срещи щеше да бъде по-лесно, но сега имаме възможност да направим още една крачка към груповата фаза на Шампионската лига“, заяви Станкович преди отпътуването на тима.

Наставникът предупреди, че очаква тежък сблъсък срещу северноирландския шампион, като обърна специално внимание на изкуствения терен.

"Очаквам труден и директен мач. Получихме информация, че настилката е специфична – истински изкуствен терен, който ще изисква адаптация от наша страна“, допълни специалистът.

Добра новина за Цървена звезда е завръщането на новото попълнение Дерик Лукасен. Централният защитник от Гана се присъедини към отбора непосредствено след участието си на Мондиал 2026. Бившият футболист на Пафос се отличи с гол срещу Хърватия на световното първенство, а през миналия сезон беше сред основните фигури за кипърския тим при елиминирането именно на Цървена звезда в квалификациите на Шампионската лига.

За Кристиан Балов евентуално участие срещу Ларн би означавало дебют в най-престижния европейски клубен турнир.