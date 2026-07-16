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Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Аржентина победи Англия с 2:1 и се класира за финала на Мондиал 2026

Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес
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Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата на националния отбор по футбол на Аржентина над Англия с 2:1 на полуфиналите на световното първенство в Северна Америка.

Тълпи се събраха пред главния символ на аржентинската столица - Обелиска, който беше осветен в цветовете на националното знаме, за да отбележи класирането на отбора за финала на Мондиал 2026.

Хората изпълниха булевард „Нуеве де Хулио“. Някои празнуващи се качиха върху автобусни спирки и улични лампи.

Дежурната полиция не се намеси сред тълпата, съобщава ТАСС.

Както и в други части на града, хората пееха песни, танцуваха и развяваха знамена, включително такива, изобразяващи границите на Фолкландски острови, предизвикали военен конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 година. Поради териториалния спор, мачът, проведен в Атланта (САЩ), имаше особено символично значение в южноамериканската страна.

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