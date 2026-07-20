БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували...
Чете се за: 04:57 мин.
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Звездата на Университатя: Левски ни чака в много труден мач, но вярвам, че ще продължим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Щефан Баярам определи Шампионската лига като "най-красивото състезание“ и изрази увереност, че румънският тим може да си тръгне с положителен резултат от София

звездата университатя левски чака труден мач вярвам продължим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Една от големите звезди на Университатя (Крайова) – Щефан Баярам, очаква тежък сблъсък срещу Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, но е уверен, че румънският тим разполага с нужните качества, за да продължи напред.

Атакуващият полузащитник, който е сред най-актуалните имена в румънския футбол, говори пред местните медии след убедителната победа с 4:0 над УТА Арад, дошла само няколко дни преди визитата на стадион „Георги Аспарухов“.

"Ще бъде различно състезание – най-красивото състезание, Шампионската лига. Очаква ни много труден мач срещу Левски, който спечели с 4:0 последния си европейски двубой. Имаме силен колектив и съм убеден, че ще постигнем положителен резултат в София, а след това ще се класираме у дома“, заяви Баярам.

22-годишният футболист призна, че в момента е концентриран единствено върху представянето си с екипа на Университатя, въпреки сериозния интерес към него. Според информации в Румъния белгийският гранд Андерлехт е отправил оферта за около 4 милиона евро, а преди година клубът е отказал предложение от 5 милиона евро от турския Башакшехир.

"Научих се да мисля само за представянето си на терена. Ако играя добре, ще привлека вниманието на още повече клубове. Всеки отбор с име и традиции е привлекателен, но в момента съм щастлив в Университатя“, коментира още офанзивният халф.

Баярам е убеден, че тимът от Крайова разполага с достатъчно качество, за да се бори както за титлата в Румъния, така и за успешно представяне в Европа.

Победителят от сблъсъка между Левски и Университатя (Крайова) ще се изправи в третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу победителя от двойката Омония (Кипър) – Кайрат (Казахстан).

Свързани статии:

Университатя Крайова с категорична победа в Румъния преди двубоя с Левски от квалификациите за Шампионската лига
Университатя Крайова с категорична победа в Румъния преди двубоя с Левски от квалификациите за Шампионската лига
Румънският шампион гостува на българския първенец Левски в София на...
Чете се за: 00:52 мин.
Левски посреща Университатя Крайова пред пълни трибуни
Левски посреща Университатя Крайова пред пълни трибуни
Двубоят е на 22 юли (сряда) от 20:30 часа.
Чете се за: 00:52 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Щефан Баярам #ФК Университатя Крайова #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
4
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Испания спечели Световното първенство по футбол
5
Испания спечели Световното първенство по футбол
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
6
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Шампионска лига

Левски посреща Университатя Крайова пред пълни трибуни
Левски посреща Университатя Крайова пред пълни трибуни
Голям интерес към билетите за Левски – Университатя Крайова Голям интерес към билетите за Левски – Университатя Крайова
Чете се за: 01:10 мин.
УЕФА определи съдиите за мачовете на Левски срещу Университатя Крайова УЕФА определи съдиите за мачовете на Левски срещу Университатя Крайова
Чете се за: 01:22 мин.
Левски потвърди датите и часовете на мачовете с Университатя Крайова, първият сблъсък е в сряда на "Герена" Левски потвърди датите и часовете на мачовете с Университатя Крайова, първият сблъсък е в сряда на "Герена"
Чете се за: 01:30 мин.
Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес
Чете се за: 01:12 мин.
Университатя Крайова е следващият съперник на Левски в Шампионската лига Университатя Крайова е следващият съперник на Левски в Шампионската лига
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“ Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното денонощие Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното денонощие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на...
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
България и САЩ ще обменят информация за санкционирани по закона...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"По света и у нас" - новините на БНТ днес навършват 66...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Марко Рубио: Американските удари ще продължат, докато Иран атакува...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ