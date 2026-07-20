Звездата на Университатя: Левски ни чака в много труден мач, но вярвам, че ще продължим

Една от големите звезди на Университатя (Крайова) – Щефан Баярам, очаква тежък сблъсък срещу Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, но е уверен, че румънският тим разполага с нужните качества, за да продължи напред.

Атакуващият полузащитник, който е сред най-актуалните имена в румънския футбол, говори пред местните медии след убедителната победа с 4:0 над УТА Арад, дошла само няколко дни преди визитата на стадион „Георги Аспарухов“.

"Ще бъде различно състезание – най-красивото състезание, Шампионската лига. Очаква ни много труден мач срещу Левски, който спечели с 4:0 последния си европейски двубой. Имаме силен колектив и съм убеден, че ще постигнем положителен резултат в София, а след това ще се класираме у дома“, заяви Баярам.

22-годишният футболист призна, че в момента е концентриран единствено върху представянето си с екипа на Университатя, въпреки сериозния интерес към него. Според информации в Румъния белгийският гранд Андерлехт е отправил оферта за около 4 милиона евро, а преди година клубът е отказал предложение от 5 милиона евро от турския Башакшехир.

"Научих се да мисля само за представянето си на терена. Ако играя добре, ще привлека вниманието на още повече клубове. Всеки отбор с име и традиции е привлекателен, но в момента съм щастлив в Университатя“, коментира още офанзивният халф.

Баярам е убеден, че тимът от Крайова разполага с достатъчно качество, за да се бори както за титлата в Румъния, така и за успешно представяне в Европа.

Победителят от сблъсъка между Левски и Университатя (Крайова) ще се изправи в третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу победителя от двойката Омония (Кипър) – Кайрат (Казахстан).