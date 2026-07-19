Университатя Крайова с категорична победа в Румъния преди двубоя с Левски от квалификациите за Шампионската лига

Университатя Крайова започна с победа новия сезон в Румъния. Съперникът на Левски във втория квалификационен кръг от Шампионската лига се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу УТА Арад.

Самуел Телеш откри резултата в 62-ата минута, а краят на двубоя беше силен за домакините. В 87-ата минута Щефан Баярам покачи на 2:0, а по-малко от две минути след това Симон Елисор също се разписа в мрежата на УТА. В допълнителното време Дин Аломерович оформи крайното 4:0.

Румънският шампион гостува на българския първенец Левски в София на 22 юли в първия мач между двата отбора от квалификациите за участие в Шампионската лига.