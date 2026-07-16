Левски потвърди датите и часовете на мачовете с Университатя Крайова, първият сблъсък е в сряда на "Герена"

Българският футболен шампион Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с румънския първенец Университатя Крайова. Двата отбора ще се срещнат във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, като "сините" ще приемат съперника в сряда от 20:30 на "Георги Аспарухов", а гостуването е седем дни по-късно в същия час.

"Европейските вечери продължават! На 22 юли (сряда) от 20:30 часа стадион "Георги Аспарухов" приема първия двубой от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу Университатя (Крайова). Очаквайте информация за билетите в следващите дни", пишат от ПФК Левски.

"На 29 юли (сряда) от 20:30 часа в Крайова двата отбора ще се изправят един срещу друг в решителния реванш за място в следващия кръг", уточняват от клуба.

През тази година Левски счупи всички рекорди по продажба на абонаментни карти и заетите места са около 10 хиляди. За мача с Борац (Баня Лука) бяха пуснати в продажба билети само за Сектор "Б", което най-вероятно ще се повтори и срещу Крайова. Феновете на отбора обаче няма да имат възможност да пътуват за Крайова, тъй като клубът е наказан без гостуваща публика.