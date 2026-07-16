БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:30 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски потвърди датите и часовете на мачовете с Университатя Крайова, първият сблъсък е в сряда на "Герена"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора ще се срещнат във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, като "сините" ще приемат съперника в сряда от 20:30 на "Георги Аспарухов", а гостуването е седем дни по-късно в същия час.

уефа наказа левски без гостуващи фенове следващото европейско гостуване
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският футболен шампион Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с румънския първенец Университатя Крайова. Двата отбора ще се срещнат във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, като "сините" ще приемат съперника в сряда от 20:30 на "Георги Аспарухов", а гостуването е седем дни по-късно в същия час.

"Европейските вечери продължават! На 22 юли (сряда) от 20:30 часа стадион "Георги Аспарухов" приема първия двубой от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу Университатя (Крайова). Очаквайте информация за билетите в следващите дни", пишат от ПФК Левски.

"На 29 юли (сряда) от 20:30 часа в Крайова двата отбора ще се изправят един срещу друг в решителния реванш за място в следващия кръг", уточняват от клуба.

През тази година Левски счупи всички рекорди по продажба на абонаментни карти и заетите места са около 10 хиляди. За мача с Борац (Баня Лука) бяха пуснати в продажба билети само за Сектор "Б", което най-вероятно ще се повтори и срещу Крайова. Феновете на отбора обаче няма да имат възможност да пътуват за Крайова, тъй като клубът е наказан без гостуваща публика.

#ФК Университатя Крайова #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
5
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния прокурор на Пловдив
6
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
5
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Шампионска лига

Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес
Хиляди аржентинци отпразнуваха победата над Англия на Мондиал 2026 в центъра на Буенос Айрес
Университатя Крайова е следващият съперник на Левски в Шампионската лига Университатя Крайова е следващият съперник на Левски в Шампионската лига
Чете се за: 01:00 мин.
УЕФА наказа Левски без гостуващи фенове за следващото европейско гостуване УЕФА наказа Левски без гостуващи фенове за следващото европейско гостуване
Чете се за: 01:42 мин.
Ясни са възможните съперници на Левски в третия предварителен кръг на Шампионска лига Ясни са възможните съперници на Левски в третия предварителен кръг на Шампионска лига
Чете се за: 01:22 мин.
Мачовете между Левски и Университатя (Крайова) във втория кръг на Шампионската лига ще се играят на 22-и и на 29-и юли Мачовете между Левски и Университатя (Крайова) във втория кръг на Шампионската лига ще се играят на 22-и и на 29-и юли
Чете се за: 01:37 мин.
Винко Маринович: Първият гол разстрои нашата игра Винко Маринович: Първият гол разстрои нашата игра
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския маршрут, петима са арестувани
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В „Пирогов“ спасиха от ампутация крака на мъж
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ