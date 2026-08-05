Даниел Зиберт ще ръководи реванша между Кайрат и Левски

УЕФА повери реванша между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на един от най-утвърдените европейски съдии. Главен арбитър на срещата в Туркестан ще бъде германецът Даниел Зиберт.

Негови помощници ще бъдат Ян Зайдел и Рафаел Фолтин, а четвърти съдия е Макс Бурда. За системата ВАР ще отговарят Кристиан Дингерт и неговият асистент Йохан Пфайфер, като целият съдийски екип е от Германия.

40-годишният Зиберт е сред най-високо оценяваните рефери на континента, а през май ръководи и финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал.

Реваншът между Кайрат и Левски ще се изиграе на 11 август в Туркестан. Българският шампион ще пътува за Казахстан с гол аванс от 1:0, след като Сержиньо донесе победата на "сините“ с попадение в добавеното време на първата среща на стадион "Георги Аспарухов“.